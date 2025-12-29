Takto si sviatky nepredstavovala: Známa Slovenka skončila na URGENTE... Nič príjemné!

BRATISLAVA - Sviatočný pokoj sa pre Luciu Forman Habancovú rýchlo zmenil na nepríjemný večer v nemocnici. Exmoderátorka skončila na urgentnom príjme, kde zažila realitu zdravotníctva na vlastnej koži.
Sviatky majú byť časom pokoja, oddychu a rodinnej pohody. Pre exmoderátorku Luciu Forman Habancovú však mali úplne iný priebeh. Namiesto domácej pohody skončila v sobotu večer na urgentnom príjme. „Aj takýto sobotný večer môže byť,“ napísala Lucia k fotografii z nemocničnej chodby, ktorá hovorila sama za seba.
Následne pridala úprimné slová o skúsenosti, ktorá ju rozhodne nepotešila. Podľa jej slov bol urgent poriadnym zážitkom, hoci sa vybavila relatívne rýchlo – približne za hodinu a pol. Ako však sama priznala, ešte predtým, než sa dostala tam, kam potrebovala (v jej prípade na ORL), musela si prejsť nie práve príjemnou realitou slovenského zdravotníctva. „Než sa človek dostane, kam potrebuje, tak zažije a vypočuje si kadečo. A to som potrebovala len žiadanku,“ priznala bez okolkov.
Dodala aj trpký postreh, že ju mrzí, že to v dnešnej dobe funguje práve takto, a dúfa, že ide o skúsenosť, ktorú si už nebude musieť zopakovať. Fanúšikov však najviac zaujímalo, čo sa jej vlastne stalo. Lucia preto neskôr prezradila aj diagnózu. Ukázala fotografiu liekov, ktoré si odniesla domov, a všetko vysvetlila jasne a stručne – išlo o zápal stredného ucha. „Toto je výbava pre zápal stredného ucha a teda nepriala by som ho nikomu,“ odkázala. Lucii prajeme skoré zotavenie.