Šokujúci ROZCHOD slovenskej promi dvojice: Veľmi sa ĽÚBIA, ale... Toto je DÔVOD, prečo idú od seba!

(Zdroj: Instagram BR/FJ)

Už niekoľko posledných dní Bianka naznačovala, že si prechádza náročným životným obdobím, no hoci si viacerí sledovatelia všimli, že zo svojho profilu vymazala zábery zo zásnub, ona sa tvárila, že to s Filipom nemá nič spoločné. Včera však vyšla s pravdou von. Dvojica je aktuálne na spoločnej dovolenke v Karibiku a odtiaľ oznámili, že sa rozchádzajú.

„Uvedomili sme si ale, že sme sa nestretli vo vhodnom časovom úseku, a preto prichádzame obaja o svoju polovicu. Je zraňujúce, že sa toto deje, no dáva nám to obom zmysel. Bolí to, bude to bolieť, ale sme dospelí a musíme byť k sebe čestní a nerobiť takéto kroky už v manželstvé, ktoré klopalo na dvere,“ zverejnila dvojica.

Mnohých správa šokovala, najmä, keď obaja tvrdia, ako veľmi sa ľúbia. Dokonca ich obviňovali z toho, že ide o výmysel. Jovinečko sa však napokon rozhodol vyjsť s pravdou von a priznať dôvod, prečo idú od seba.

„Je to najťažšia vec v mojom živote. Nakoľko sa blíži svadba, deti a dospelý život, museli sme sa pozrieť na náš život aj racionálne. Ľúbime sa, ale to nestačí. Som workoholik a neviem sa venovať tejto úžasnej žene tak, ako by potrebovala. Skúšali sme to 1000x. A to nehovorím o tom, keby do toho prišli deti. Vieme obidvaja, že som teraz 100% focusovaný na robotu a raz ten deň, kedy si to priznáme, musel prísť. Milujeme sa, vždy sme sa milovali, vždy budeme,“ vysvetlil Filip.

A pre tých, ktorí si mysleli, že ide o kampaň, to Bianka zopakovala ešte raz a priamo. „Vážne si myslíte, že by toto bola na niečo kampaň? Rozišli sme sa. Rozchod z lásky, lebo sme si vedomí nejakých vecí, chce gule! My sme sa vo vzťahu poriadne ani nehádali. Njeaké špekulácie nemajú priestor. Rozišli sme sa dávnejšie, na plavbe sme, lebo ju máme booknutú a sme s filipom vyrovnaní dospelí ľudia. Vieme, kedy je prvý apríl a toto to žiaľ nie je. Budeme v pohodke. Práca a aj práca na Insta musí pokračovať, pochopte to a rešpektujte to. Nebudeme teraz mesiac off a nepridávať nič. Bolí to a bolieť bude, obaja sme vyrozumení s našim rozhodnutím,“ dodala.

