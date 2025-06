Rozuzlenie VZŤAHU Rasťa a Karolíny z Ruže: Takto je to s nimi po šou!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Markizácka šou Ruža pre nevestu minulý týždeň spoznala svoju víťazku Rasťo Zvara si z poslednej dvojice vybral tú, pri ktorej nemal stopercentnú istotu, že oňho má záujem. Napriek tomu to riziko podstúpil. Od natáčania uplynulo už zopár mesiacov a... Takto to vyzerá s dvojicou dnes!

Od natáčania Ruže pre nevestu ubehlo už niekoľko mesiacov, no diváci si veľké finále mali možnosť pozrieť ešte len pred týždňom. Aktuálne Markíza na svojich obrazovkách odvysielala špeciálnu epizódu, ktorá bola plná emócií, konfrontácií, ale aj exkluzívnych odhalení. No a jedným z nich bolo to, ako je to medzi Rasťom a Karolínou po šou. Tvoria stále pár?

„No, úplne zlé to medzi nami nie je,“ zahlásil Rasťo, no Karolína ho vzápätí doplnila a odhalila to, na čo všetci diváci čakali: „Konečne to už môžeme prezradiť a áno, sme stále spolu.“ Od natáčania sa však na verejnosti museli schovávať, aby neprezradili, ako šou skončila. „My teraz prvýkrát sedíme niekde, kde sú aj iní ľudia, prvýkrát sme spolu v spoločnosti. Je to niečo nové pre nás,“ pokračoval Rasťo. Doposiaľ ich stretnutia prebiehali vždy v úplnej tajnosti a museli byť absolútne premyslené.

„Vy ste boli vždy rozdelení v 20-minútových rozostupoch, chodili ste od seba, Karolína mala šiltovku, okuliare, prichádzali ste všelijakými zadnými cestičkami, keď ste sa u mňa stretávali, aby sme spolu sledovali Ružu,“ prezradil Krištof. „Museli sme sa schovávať alebo si volať, či na chodbe náhodou nie je nejaký sused a tým, že sme spolu nemohli ísť von, jediné miesto, kde sme sa mohli stretávať, bolo u Rasťa. Čas sme trávili aj s Rasťovou maminou, aj s tebou Krištof a tvojou priateľkou, boli sme aj na chate, čiže... Takto sme tie prvé týždne riešili,“ dodala Karolína. A že sa skutočne neprezradili, je malý zázrak.

Dvojica si vzťah pochvaľuje, ich puto vraj silnie a sú odhodlaní na láske pracovať. A pozrite, ako im to spolu pristane!

