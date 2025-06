PRETEKY rodičov v oslavách pre dcéru?! Bagárová to ROZTOČILA vo veľkom, Muradov vytiahol ESO!

Oslava piatych narodenín dcéry Moniky Bagárovej a Makhmuda Muradova, Rumie. (Zdroj: Instagram, Facebook)

Speváčka Monika Bagárová si pre svoju dcéru Ruminku pripravila skutočne veľkolepú narodeninovú oslavu. Záhrada augustiniánskeho opátstva v Brne sa premenila na ružové kráľovstvo plné balónov, kvetín, sladkostí a postavičiek Hello Kitty. Nechýbala štýlová výzdoba, noblesná torta ani do detailov zladené oblečenie.



„Ruru, dnes oslavuješ svoje 5. narodeniny. Si naše slnko, ktoré svieti aj počas dní, keď je zatiahnuté. Si náš smiech, keď je ticho, a naše pohladenie, keď bolí duša. Za tých päť rokov si dokázala naplniť naše srdcia viac, než sme si kedykoľvek dokázali predstaviť. Tvoja odvaha, zvedavosť a láska, ktorú rozdávaš, sú darom, ktorý rozžiari každý deň. Prajeme ti, nech ťa nikdy neopustia tvoje sny. Nech ťa život unáša ako kúzelný balón plný radosti, dobrodružstva a smiechu. Ďakujeme, že si nás naučila, čo znamená skutočná láska. Milujeme ťa až ku hviezdam a späť – a ešte viac ,“ prihovorila sa svojej dcérke Bagárová dojemným textom na sociálnych sieťach.





Netrvalo však dlho a narodeninové oslavy pokračovali – tentoraz v réžii jej otca. Makhmud Muradov síce Ruminku oslavoval o niekoľko dní neskôr, no aj on si dal záležať. Pripravil pre ňu menšiu domácu párty, no s poriadnym prekvapením – daroval jej elektrickú štvorkolku.napísal Makhmud pod fotky z oslavy, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Oslavu si vychutnali v komornejšej atmosfére, v pohodlí domova, kde nechýbala ani torta, balónová výzdoba a Makhmudova súčasná partnerka Sabina Karásková, ktorá bola počas dňa po jeho boku.Aj keď išlo o dve úplne odlišné oslavy – jedna pompézna, druhá útulná – nie je pochýb, že obaja rodičia sa snažili urobiť pre svoju dcéru maximum. A hoci to možno nepriznajú, vyzerá to tak, že sa medzi nimi rozbehli neoficiálne preteky o to, kto Ruminke pripraví nezabudnuteľnejší zážitok.