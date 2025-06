Lucia Olešová (Zdroj: archív/Lucia Olešová)

V živote Lucie Olešovej sa toho udialo veľa. Pred rokmi odišla žiť do Nemecka, kde žzila 11 rokov. Stihla sa tam vydať za Ralfa, ale aj sa s ním rozviesť. Ešte v Nemecku sa opäť zaláskovala a teraz má po svojom boku manžela, s ktorým sa zoznámila pred siedmimi rokmi v Düsseldorfe. Aditya je architekt a pochádza z Indie. Manželmi sú necelé štyri roky a svoj vzťah by už radi posunuli ďalej. Do svojej rodiny by radi privítali dieťa. „Okrem návštevy rodiny som tu riešila aj nejaké zdravotné záležitosti a objavila som kliniku, s ktorou máme na pláne asistovanú reprodukciu. Prišli sme s manželom do centra Gyncare na vyšetrenia,“ priznala Lucia pre Topky.sk.

Nie je tajomstvom, že Lucia má 36 rokov, takže sa s manželom rozhodli nenechávať nič na náhodu. „My sme si povedali, že to podchytíme od samotného začiatku. Predtým, než by sme skúsili a boli nešťastní z toho, že niečo nefunguje, sme sa rozhodli, že od samého začiatku sa spojíme s reprodukčnou klinikou a necháme si spraviť vyšetrenia. Celým procesom nás budú sprevádzať odborníci,“ zverila sa Lucia s tým, že aj podľa slov lekárky 'už včera bolo neskoro'.

Manželia sú zatiaľ len na začiatku cesty, no sympatická blondínka sa už teraz snaží pre úspech spraviť maximum. „Viacej cvičím, lepšie sa stravujem, úplne som vypustila alkohol a snažím sa nabudiť pozitívnymi myšlienkami,“ hovorí Lucia o dôležitosti pozitívneho myslenia. Dôvodom sú aj príklady žien, ktorým materstvo naháňa doslova hrôzu. „Mám mnoho kamarátok, ktoré ani nerozmýšľajú o deťoch, lebo sú nainfikované všetkými možnými negatívnymi scenármi, alebo im materstvo pripadá neatraktívne.“ A prečo sa Lucia pre dieťa rozhodla až teraz? Vo videu nájdete aj odpoveď, či ľutuje neskoršie načasovanie...

Pamätáte si superstáristku Olešovú? Vydala sa za Inda a plánuje bábätko: Narazili na problém! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)