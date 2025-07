(Zdroj: Instagram LO)

Lucia Olešová, známa zo speváckej šou SuperStar, si už niekoľko rokov buduje život pod horúcim slnkom v Dubaji. Tam sa usadila so svojím manželom Adityom, architektom z Indie, s ktorým si povedali áno takmer pred štyrmi roky a po spoločnom bývaní, cestovaní a pracovných výzvach prichádza čas na ďalší veľký krok – založenie rodiny. Manželia pristúpili k celému procesu zodpovedne a využili pomoc známej kliniky. Nič teda nenechávajú na náhodu a vrhli sa do procesu asistovanej reprodukcie.

Radosť a očakávania neskrýva len Lucia, ale podľa všetkého aj jej manžel.prezradila Lucia. Bývalá superstaristka priznáva, že sú s manželom otvorení aj myšlienke viacerých detí, no plne si uvedomujú aj svoj vek.dodala s úsmevom pred návratom do Dubaja. Prezradila zároveň aj to, že pobyt na Slovensku si veľmi užívajú a jej manžel sa tu cíti ako doma.Lucia má však okrem plánovaného rodičovstva aj jasné predstavy o svojej kariére v pracovnej sfére. V rozhovore prezradila, čo chce okrem realít podporiť i to, kde plánuje pôrod, keď príde ten správny čas...

Superstaristka Lucia Olešová túži po rodine s Indom: Problém pri počatí bábätka! Vyhľadali pomoc (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)