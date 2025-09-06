Exsuperstaristka Olešová je k materstvu o krok bližšie: Toto podstúpim za KAŽDÚ cenu!

BRATISLAVA - Exsuperstaristka Lucia Olešová má všetko – kariéru, lásku, život v luxusnom Dubaji... No ten najväčší sen jej stále uniká. O túžbe po dieťati priznala krutú pravdu a spravila rozhodnutie, ktoré by jej mohlo život.
Lucia nedávno opäť zavítala na Slovensko a so svojím manželom, architektom Adityom, prechádza celým kolotočom vyšetrení. Na špecializovanej klinike absolvovali testy, aby urýchlili proces otehotnenia. „Momentálne sa snažíme o dieťa, zatiaľ tie posledné mesiace boli bez úspechu,“ priznala exsuperstaristka otvorene. „Vyzerá to tak, že šanca na otehotnenie nie je taká veľká.“ Lucia s indickým manželom sa však nevzdávajú a rozhodli sa podniknúť kroky, ktoré by mohli priniesť vytúžený výsledok. „Vzhľadom na vyšší vek som sa rozhodla podstúpiť umelé oplodnenie,“ hovorí speváčka, ktorá verí, že sa im napokon sen o dieťatku splní.
Aktuálne ich čaká október – mesiac, kedy by sa mohol celý zákrok zrealizovať. Termíny sa, samozrejme, prispôsobujú cyklu a Lucia sa snaží neupínať na konkrétny dátum. Znie to jednoducho, ale ako sama priznáva, nie vždy bola pripravená stať sa mamou. „To je život, nebola na to správna chvíľa,“ vysvetľuje Lucia s tým, že s partnerom najprv riešili bývanie, sťahovanie aj pracovné výzvy. Teraz však cíti, že nastal ten správny čas. „Ja by som bola rada, keby som si to materstvo mohla aj užiť,“ nešetrí úprimnosťou Lucia. Roky však letia a nie vždy sa vyplatí uprednostniť kariéru pred rodinou... Neľutuje to aj Lucia?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%