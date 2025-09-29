Bývalej Superstaristke Olešovej sa nedarí otehotnieť: Adopcia s manželom z cudziny? Toto je plán B

BRATISLAVA - SuperStar ju kedysi vystrelila na výslnie, no dnes má pred sebou inú veľkú životnú výzvu. Lucia Olešová (37) sa netají tým, že túži po dieťati a urobí pre to všetko. Na Slovensko sa preto vracia nielen za rodinou, ale aj za lekármi – kde podstupuje umelé oplodnenie.
Speváčka Lucia Olešová s materstvom otáľala a uvažovať nad dieťaťom začala až v posledných rokoch. „Keby som pred tromi rokmi mala túto otázku pred sebou, poviem jednoznačne nie. Moje minulé ja rozhodlo týmto spôsobom, takže moje súčasné ja to nemôže ľutovať,“ vysvetľuje otvorene, že svoje rozhodnutie mať dieťa vo vyššom veku neľutuje. A hoci manželov čaká ešte dlhá cesta a speváčke sa zatiaľ nepodarilo otehotnieť, negatívne scenáre si nepripúšťa.
Jej najväčšou oporou je práve manžel, ktorý celú situáciu berie s pokojom a podporuje ju v každom kroku. „Môj muž je veľmi otvorene nastavený, čo sa mi veľmi páči. Ja v rámci toho, že aj hormóny a emócie, tak je to u mňa také všelijaké, ale ešte som nerozmýšľala nad plánom B,“ priznáva. Lucia stavia na pozitívny prístup a verí, že sa sen o bábätku naplní. „Verím tomu, že to vyjde,“ dodáva s úsmevom. Manželia sú však, zdá sa, otvorení aj ďalším možnostiam a v rozhovore padli aj slová o adopcii. Vypočujte si speváčkine úprimné slová.
