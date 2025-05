Vinczeho posledné slová na rozlúčku: V Televíznych novinách nekončím len ja! Blesková reakcia Markízy

Viktor Vincze a Zuzana Čimová

Viktor Vincze dnes po 12 rokoch v Markíze skončil. Kvôli nezhodám a okolnostiam, za akých mal pokračovať v práci ako online moderátor v projekte TN LIVE, sa rozhodol spoluprácu ukončiť so slovami, ktoré zverejnil na sociálnej sieti: „Popoludní som sa zúčastnil na stretnutí s riaditeľom Centra spravodajstva a publicistiky a šéfom HR Markízy, ktoré iniciovala televízia. Štvornásobný nárast služieb, dvojnásobný počet pracovných dní, vysielanie dvoch internetových relácií denne, navyše bez akejkoľvek zmeny ohodnotenia, som odmietol. Tak, ako by ich odmietol každý zamestnanec, ktorý vie rozoznať čiernu od bielej, deň od noci, úprimnú ponuku od účelovej. Poznáte ten výrok, ak niečo chodí ako kačka, vyzerá ako kačka a kváka ako kačka, je to kačka,“ napísal Vincze v statuse.

Dnešné Televízne noviny mali nádych smútku, boli bez jediného úsmevu či emócií a aj rozlúčenie bolo strohé a tak trochu zvláštne. Zazneli totiž slová, ktoré vyvolali vlnu otáznikov a špekulácií:Vzápätí poďakovali divákom za dlhoročnú priazeň a sebe vzájomne za spoluprácu. Ak by ste však čakali kyticu poďakovania ako to býva v iných prípadoch, čakali by ste márne. Tesne po Televíznych novinách prišlo iba stanovisko Markízy:



Zopakujeme teda posledné slová z Vinczeho rozlúčky, adresujeme ich však jemu samému: „Good night, good luck.“ A chceme veriť aj slovám Zuzany Čimovej: „Veríme, že sa nevidíme naposledy.“

Vinczeho posledné slová na rozlúčku: V Televíznych novinách nekončím len ja! (Zdroj: TV Markíza)