Zuzana Tlučková (Zdroj: STVR)

Zuzana Tlučková je mamou dvoch synov - Tomáša a Lukáša -, vnúčatá však ešte nemá. Paradoxne sa v talkšou stretla s Petrom Marcinom, syn ktorého sa zatiaľ otcovstvu tiež vyhýba. A pritom obaja bývalí Susedia by zrejme už aj celkom radi kočíkovali. „V mojom veku už môžem hrať iba matku a babku, ale v skutočnosti ešte babkou nie som. Je to hrozné, tie naše deti, lebo si hovorím, že pokým vládzem, kým je ešte sila…“ priznala herečka, ktorá zatiaľ našla aspoň náhradné riešenie! „Máme dvoch psíkov.“

Marcin spomína, že v minulosti mala tiež dvoch psov, a to pit bulla a čivavu, ktorá bola paradoxne vodcom svorky. „Keď odišiel, tak sme vydržali asi dva mesiace bez psíkov, ale potom prišiel syn, že či by sme si predsa len nezaobstarali psíkov. Tak dlho sedel nad výberom, aby s ním neboli žiadne problémy, a dnes mu hovorím: Výborne sa ti to podarilo, fakt! Máme bostonského teriéra. Sú to úžasní psi! Ale tvrdohlaví, majú problémy s dýchaním…“ a vzápätí vymenovala ich ďalšie problémy. „Úžasné plemeno... skvelý výber,“ dodala ironicky.

Ďalšími hosťami Marcinovej talkšou budú Gregor Mareš, ktorý sa do povedomia divákov zapísal ako moderátor dlhoročnej úspešnej vedomostnej súťaže Slovenskej televízie Duel, ale uvádza aj magazíny VAT - o vede a technike a vedeckú diskusnú reláciu Experiment. Lara Abou Hamdan je hudobníčka. V Sýrii študovala klasickú gitaru a na Slovensku ukončila bakalárske štúdium hudobnej kompozície na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Sledujte Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

Zuzana Tlučková už hráva mamy a babky, v súkromí ňou stále nie je: Namiesto vnúčat... TOTO! (Zdroj: STVR)