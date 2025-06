Martin Nikodým v talkšou Petra Marcina Neskoro večer. (Zdroj: STVR)

Nikodým totiž odhalil, že si z čias Milionára dodnes pamätá zaujímavé detaily. „Nie všetko, čo tebou prejde, tam aj zostane,“ zasmial sa počas rozhovoru. „Sú niektoré zaujímavé veci, ktoré zostali, ako napríklad kríženec králika a zajaca… To bolo pred 20 rokmi v Milionárovi. A ja do dnešného dňa viem, že to bol leporid.“

Ale to nebolo všetko! Najviac prekvapenia priniesla spomienka na jeho mladosť a legendárneho herca Michala Dočolomanského. „Ešte viem maďarské slovíčko. Držím si to v hlave z úcty k tomu človeku, čo ma to naučil. Bol to Miško Dočolomanský,“ prezradil Nikodým s dojatím. A ako bonus? „On ma naučil aj, ako sa povie po poľsky ventilátor,“ dodal so smiechom a rozosmial aj Petra Marcina. Vtipy padali jeden za druhým – zabudnúť sa nedalo ani na to, ako sa po poľsky povie svokra či vodovod.

Moderátor tiež priznal, že má výbornú pamäť. „Ešte v pionierskom tábore ma kamarátka naučila najdlhšie nemecké slovíčko,“ pochválil sa s úsmevom. Ako sám tvrdí, hlava mu slúži dobre – najmä na tie najbizarnejšie jazykové kúsky.





Dočolomanský (†66) prekvapuje aj po smrti: Nikodým vytiahol na svetlo sveta, akú bizarnosť ho naučil (Zdroj: STVR)

Nenechajte si ujsť ďalšiu časť talkšou Neskoro večer už túto sobotu o 21:40 na Jednotke! Ako prvý príde práve Martin Nikodým – moderátor súťažných relácií Milujem Slovensko a Všade dobre, doma naj, ktorý sa po rokoch opäť vrátil aj na divadelné dosky. Spoločnosť mu budú robiť kúzelník a iluzionista Robert Fox a charizmatický spevák Štefan Štec, ktorý predstaví svoj nový album KarpaTY&JA.