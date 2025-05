Nová riaditeľka STVR už úraduje naplno: Tento človek novou posilou televízie! Kto pôjde z kola von?

Peter Begányi je slovenský režisér, scenárista a producent. Narodil sa 20. augusta 1980 a umelecký základ získal štúdiom fotografie na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici a neskôr absolvoval dokumentárnu tvorbu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Do povedomia verejnosti sa dostal ako autor a režisér krátkeho filmu Koniec sveta (2003), kontroverzného dokumentu Pornoromantik (2005), publicisticky ladeného filmu Ja som bulvár (2007) či snímky Osemašesťdesiatnik (2009), venovanej udalostiam roku 1968. V tom istom roku vznikol aj jeho dokument Erotic Nation pre HBO.

Úspech zaznamenal v roku 2013 so svojím krátkometrážnym hraným filmom Výstava, ktorý získal národnú filmovú cenu Slnko v sieti, Zlaté vajce od Emira Kusturicu a hlavnú cenu na českom Febiofeste za najlepší krátky hraný film.

Ako režisér je podpísaný pod seriálmi ako Pumpa, Naši, Jenny, Semafor, Superhrdinovia či Príliš veľa lásky.

Od 15.6.2024 bol v dozornej rade spoločnosti New Story Media, pod ktorú spadá aj webový portál eReport.