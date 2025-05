Dcéra Karola Duchoňa odhaľuje neznáme stránky slávneho otca a... IBA toto jej po ňom ostalo!

(Zdroj: TASR)

Na pódiu sa predstavia hudobné hviezdy ako Helena Vondráčková, Kuly, Čekovský, Mária Čírová, Peter Cmorík či Cigánski Diabli. No azda najemotívnejšie momenty prežíva práve jeho dcéra Danka Miklášová, ktorá na svojho otca s láskou spomína dodnes. Hoci by sa mohlo zdať, že Karol Duchoň bol počas života na výslní, podľa Danky to tak celkom nebolo. „Za jeho éry nebol až tak populárny ako je teraz... ale som naozaj veľmi rada a vďačná všetkým, čo počúvajú otcove piesne,“ povedala pre Topky.sk. Dnes dokonca spravuje jeho sociálne siete a to, čo jej ľudia píšu, ju neraz chytí za srdce. „Jedna mamička mi dokonca poslala, že zdobili tortu a otcovu podobizeň z lentiliek robili. Takže ja som za to nesmierne vďačná.“

Na slávneho otca si Danka spomína s úsmevom. Karol bol vraj človek, ktorý šíril dobrú náladu všade, kam prišiel. „On bol veľmi pozitívny človek a naozaj mal ľudí rád. Bola s ním zábava, nevedel byť prísny, ani nemal na to čas. Moje spomienky sú dobré, naozaj. Chodilo k nám kopec ľudí, ja som to vždy mala rada. Dokonca aj Helenka bola u nás – mám na ňu spomienku. Takže... bol to taký uzlík úsmevu, môj otec.“

Duchoňa si ľudia pamätajú ako hviezdu, no v súkromí bol štedrý až tak, že po ňom takmer nič nezostalo. „Ostal mi po ňom jeden sveter a, samozrejme, Bratislavské lýry – na tie som veľmi pyšná.“ A ako je to so spevom? Danka sama tvrdí, že spievať nevie, no raz sa na pódiu predsa len ocitla. V rozhovore prezradila, ako to dopadlo, kedy na ňu dolieha smútok i ktoré sú jej srdcové skladby z otcovho repertoáru.

Duchoň - dcéra (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)