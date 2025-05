Záhady tela, Andy Kraus (Zdroj: STVR)

Na otázku moderátora Mariána Miezgu, či má niečo nové a či ho už nič nebolí, vtipne reagoval: „Bolí, ale to už nie je záhada v mojom veku.“ Diváci sa okamžite rozosmiali, no Miezga sa nevzdal a podpichol ho ďalej: „Ale tých bolestí pribúda...“ Kraus s typickým pokojom odvetil: „Pribúda, ale ešte to zvládam. Mám totiž taký tip... potom ma nič nebolí.“

Herec, ktorý si svoj vek zjavne uvedomuje, ale rozhodne sa naň nesťažuje, naznačil, že našiel účinný spôsob, ako sa každé ráno cítiť ako znovuzrodený. Čo presne robí, aby ráno nevstával dolámaný ako väčšina jeho rovesníkov? Odpoveď nájdete vo videu...





Andy Kraus vie, ako sa zbaviť všetkých bolestí: Robí len JEDNU vec a cíti sa ako znovuzrodený! (Zdroj: STVR)

Nenechajte si ujsť súťažno-zábavnú reláciu Záhady tela už túto sobotu 24. mája o 20.30 h na Jednotke. V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele tentoraz preveria Andy Kraus so Zuzanou Šikulovou a Ondřej Daniš so Zuzanou Konečnou.