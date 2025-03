Juraj Bača v súťažno-zábavnej relácie Záhady tela. (Zdroj: STVR)

Herec sa už po štvrtýkrát objavil v zábavnej vedomostnej relácii a preto bolo preňho už oveľa ťažšie odpovedať na otázku, akú záhadu má na svojom tele. Ale Juraj nesklamal a predsa len na svojom tele niečo našiel. „Jednu záhadu mám. Teraz som na ňu prišiel v maskérni, teda maskérka mi to poradila, ktorá mi povedala, že: Juraj, to je neskutočné, ale tebe stojí..." vyhlásil herec a v momente sa zasekol. Ale to už bolo neskoro. Publikum totiž vybuchlo od smiechu.

„Nechajte ma dohovoriť...“ snažil sa dodatočne vysvetľovať Bača, no každému v sále už to bolo jedno. Juraj si však z toho ťažkú hlavu nerobil a schuti sa zasmial sám na sebe. Herec momentálne prežíva jedno z najkrajších období, ako sám hovorí. Darí sa mu totiž aj v pracovnej oblasti, aj v tej súkromnej. Pred pár dňami sa dokonca pochválil krásnou správou. S partnerkou Dominikou Richterovou totiž čakajú bábätko.





Herec Juraj Bača sa podelil o PIKANTNÚ informáciu: Záhadou môjho tela je, že mi STOJÍ... (Zdroj: STVR)

Súťažno - zábavnú vedomostnú šou Záhady tele si môžete pozrieť už túto sobotu 22. marca o 20.30 na Jednotke. Moderátor Marián Miezga v nej privíta okrem Juraja Baču aj Zuzanu Smatanovú, Dominiku Mirgovú a Martina Madeja.