Definitívny KONIEC! Viktor Vincze dnes moderuje Televízne noviny POSLEDNÝKRÁT: Trpké slová

Viktor Vincze (Zdroj: Instagram/Viktor Vincze)

Televízia Markíza nedávno informovala o zásadných zmenách v Televíznych novinách - Viktor Vincze a Zuzana Čimová vo večernom spravodajstve končia a moderovať majú nový spravodajský online projekt - TN LIVE. Háčik bol však v tom, že odchod Viktora Vinczeho nebol dobrovoľný, čo moderátor zverejnil prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „Končím v Televíznych novinách, nie z vlastnej vôle. Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky mi dnes ráno oznámil, že od júna 2025, čiže o cca 2 týždne, už nebudem moderátorom Televíznych novín. Namiesto toho mi ponúkol projekt na novovznikajúcom webe - ponuku koncipovanú tak, aby som ju nemohol prijať, v relácii, o ktorej som dnes počul vôbec prvýkrát,“ uviedol Vincze, za ktorého sa v priebehu ďalších dní postavilo viacero kolegov. Podľa dostupných informácií ho svojim podpisom podporilo 67 členov redakcie. Situácia sa naďalej vyhrocovala a stupňovala.

Televízia Markíza opakovane zdôrazňovala, že projekt TN LIVE je kľúčový pre budúcnosť spravodajstva, a preto ho chcú obsadiť skúsenými moderátormi.uvádzalo sa v tlačovej správe.



A dnes (v stredu 21.5.) pol hodinu pred Televíznymi novinami prišlo vysvetlenie Viktora Vinczeho, ktorý na sociálnej sieti oznámil svoj definitívny koniec. „Popoludní som sa zúčastnil na stretnutí s riaditeľom Centra spravodajstva a publicistiky a šéfom HR Markízy, ktoré iniciovala televízia. Štvornásobný nárast služieb, dvojnásobný počet pracovných dní, vysielanie dvoch internetových relácií denne, navyše bez akejkoľvek zmeny ohodnotenia, som odmietol. Tak, ako by ich odmietol každý zamestnanec, ktorý vie rozoznať čiernu od bielej, deň od noci, úprimnú ponuku od účelovej. Poznáte ten výrok, ak niečo chodí ako kačka, vyzerá ako kačka a kváka ako kačka, je to kačka,“ napísal Vincze v statuse.

„Zároveň som sa dozvedel, že dnes vysielam poslednýkrát, hoci som ešte budúci týždeň mal mať štyri vysielania Televíznych novín. Dostanem tzv. prekážky v práci (presne tak, ako takto pred rokom Michal Kovačič). Čiže mám sedieť doma, lebo pre mňa nemajú robotu. A medzitým dostanem aj formálne výpoveď. Nie pre modernizáciu spravodajstva, ale za to, že som pre ľudí chcel lepšie pracovné podmienky. A za to, že som nebol ticho, keď sa niekto pokúsil zasahovať do nezávislosti najsledovanejšieho spravodajstva na Slovensku,“ zdôraznil moderátor.

„Tak sa nám cesty rozchádzajú a ja budem s láskou spomínať na všetky príležitosti a pekné časy. Budúcnosť našich odlišných ciest je nejasná, no čo viem isto je, že som odbočil správne.“