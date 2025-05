Ferko Kovár sa v rozhovore pre nás rozplakal: Spoveď o živote po milovanej manželke Danke

Módna prehliadka Lýdie Eckhardt - Križovatky, František Kovár (Zdroj: Ramon Leško)

Na prehliadke známej módnej návrhárky Lýdie Eckhardt nechýbal herec ani napriek tomu, že prežíva aktuálne najťažšie obdobie vo svojom živote. A aj keď spočiatku váhal, či prísť, napokon slovo dodržal. „Aj som rozmýšľal, že to vzdám, ale sľúbil som to aj mojej vnučke, potom Lydke som to tiež sľúbil... a kúpil som Lydke orchideu aj za Danku,“ prezradil so slzami v očiach. Na otázku, či mu pomáha byť medzi ľuďmi, odpovedal pokorne a pravdivo: „Ja som si povedal, že sa budem liečiť prácou…“

Napriek tomu sú tu momenty, ktoré bolia najviac. „Ťažké je to, keď človek zaspáva, keď sa zobúdza. Ale ja si ju tak sprítomňujem, že prídem domov, otvorím dvere a poviem – Danka, som tu. No a pospomínam si na také veci... Najdôležitejšie bolo, že jej sa uľavilo, pretože už mala veľké bolesti,“ prezrádza herec, ktorý bol so svojou milovanou manželkou do poslednej chvíle. „Ona sa veľmi bála, že keď bude zomierať, tak nebudem pri nej, lebo budem mať predstavenie. A čo bolo ešte ďalšie šťastie – držal som ju za ruku a zomrela v spánku.“

Po viac ako päťdesiatich rokoch spoločného života si toho s manželkou Dankou stihli povedať veľa. No František Kovár si najviac váži to, že si to podstatné hovorili každý deň.spomína s ľútosou v hlase. Aj preto bolo pre neho mimoriadne ťažké vôbec prísť na prehliadku. Uvažoval, že účasť zruší, no napokon ho k rozhodnutiu vrátiť sa medzi ľudí viedli sľuby – vnučke, aj samotnej návrhárke Lýdii Eckhardt, ktorá mala jeho manželku veľmi rada.



Spomienok má neúrekom, no jedna mu zostáva navždy v pamäti. Bývalo zvykom, že pri spoločných prechádzkach ich zastavovali ľudia – no nie kvôli hercovi. „Hovorili – pán Kovár, vy ste výborný herec, ale takú lekárku, ako sme mali, už nikdy mať nebudeme,“ hovorí dojatý. Jej ľudskosť však nezanikla – pokračuje v ich synovi. Miško, ktorý kráča v maminých šľapajach, je dnes rešpektovaným lekárom. „On je v tomto naozaj ako bola Danka. Úžasne sa stará o svojich pacientov,“ hovorí herec s pýchou v hlase. Aj František sa o svoju manželku staral do poslednej chvíle. A čo mu na konci života kládla na srdce? Posledné Dankine slová vás chytia za srdce!

Ferko Kovár sa v rozhovore pre nás rozplakal: Spoveď o živote po milovanej manželke Danke (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)