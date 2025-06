Milku Vášáryovú trápi situácia v kultúre: Slová o SMETISKU dejín! Politici budú prekvapení

Módna prehliadka Lýdie Eckhardt - Križovatky, Emília Vášáryová (Zdroj: Ramon Leško)

Na módnej prehliadke návrhárky Lýdie Eckhardt s názvom Križovatky nechýbala ani nestarnúca herecká legenda. Prvá dáma slovenského herectva Milka Vášáryová priznala, že ide o návrhárku, ktorú obdivuje už desiatky rokov. „Ja to ani neviem spočítať... Prvý kostým, čo som si u nej kúpila, to som ani nevedela, že je z jej dielne. To bolo nejako v roku 1995,“ zaspomínala si s úsmevom. Hoci sama módne trendy nepreceňuje, ženský šarm jej rozhodne nie je cudzí. „O tom, či je dôležité sa pekne obliekať, veľmi nepremýšľam. Mňa viac zaujíma, čo je v žene vo vnútri. Ale keď sa to všetko spojí... tá krehkosť, nádhera – ako dnes večer – tak to je krásne,“ priznala nadšene po prehliadke, kde jej vraj mimoriadne učarovali jemné odtiene.

Milka Vášáryová je známa svojou noblesou, no priznala, že s módou to u nich doma nikdy nebola veľká téma – ani s manželom, významným kostýmovým výtvarníkom Milanom Čorbom.dodala s úsmevom na tvári herečka. Dnes si outfity vyberá podľa nálady, poradcu vraj nepotrebuje a šatník má plný kúskov, ktoré ešte ani nestihla vynosiť. Reč sa však zvrtla aj na situáciu v SND a herečka si nekládla servítku pred ústa...

