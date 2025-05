POHREB manželky herca Ferka Kovára: Svoju životnú LÁSKU Danielu (†78) POCHOVAL v svadobných šatách

Herec František Kovár dnes pochoval svoju milovanú manželku Danielu (†78). (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Slzy, ticho a obrovský žiaľ. Dnes sa konala posledná rozlúčka s manželkou herca Františka Kovára (78), pani Danielou, ktorá zomrela začiatkom týždňa po dlhom boji so zákernou chorobou. Herec pri nej stál až do konca – zomrela v spánku, držal ju za ruku.

Rozlúčka sa uskutočnila vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave, a bola spojená s bohoslužbou. V tichej a dôstojnej atmosfére sa s Danielou prišli rozlúčiť nielen najbližší príbuzní, ale aj priatelia, kolegovia a obdivovatelia. Nechýbali slzy, spomienky a hlboké dojatie. Posledné zbohom prišli dať Kamila Magálová, Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Božidara Turzonovová, Henrieta Mičkovicová, Emil Horváth, Vlado Kobielsky, Bibiana Odnrejková, Kratína Feldeková, Zuzana Tlučková, Robo Roth, módna návrhárka Lýdia Eckhardt, Ján Koleník, či Kristína SIsková.

Danielu pochovali vo svadobných šatách, v ktorých sa pred vyše polstoročím vydávala za muža svojho života. Silný a symbolický moment, ktorý podčiarkol veľkosť ich lásky, pretrvávajúcej desaťročia. František Kovár o svojej manželke vždy hovoril s úctou a nehou. „Boli sme spolu 52 rokov. Bola to moja spriaznená duša a hlavne, okrem iného, bola aj fantastická lekárka,“ uviedol so smútkom. Ľudia ju vraj často zastavovali a ďakovali jej za všetko, čo pre nich ako lekárka urobila.

Spoznali sa ešte ako mladí – na oslave narodenín spoločného známeho. „Pozreli sme sa na seba a vtedy niečo medzi nami preblesklo, nejaká chémia,“ spomínal herec v relácii Zvedavá Zuza. Láska z prvého pohľadu sa napokon premenila na celoživotné partnerstvo. Aj keď ich manželstvo nebolo vždy jednoduché, nikdy nezažili krízu, ktorú by neustáli. „Manželstvo so sebou prináša veci, ktoré treba stále riešiť… Ak to zvládnete s chladnou hlavou, bolí to menej,“ povedal v minulosti Kovár.

Dnes herec pochoval ženu, ktorá bola jeho oporou, láskou aj najlepšou priateľkou. Zostali spomienky, bolesť... a láska, ktorá pretrvá aj za hranice života. Do neba odišla žena, ktorá bola jeho všetkým. Úprimnú sústrasť, pán Kovár.