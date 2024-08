Názlerová hviezdila na jojkárskej párty: FOTO Pred rokom a dnes... To je zmena!

Renáta Názlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Vo štvrtok sa pri nábreží Dunaja konala párty TV JOJ. Pozvanie na ňu prijalo množstvo známych osobností. Medzi nimi aj bývalá advokátka zo Súdnej siene Renáta Názlerová. No a tá svojou schudnutou figúrou všetkých očarila.

Renátu Názlerovú môžu diváci televízie Joj poznať zo Súdnej siene ale i z relácie Supermama. Na obrazovkách ju síce teraz nevidno, no na sociálnych sieťach je aktívna stále. So svojimi fanúšikmi sa delí pokrokmi v chudnutí. Podarilo sa jej totiž zhodiť neuveriteľných 40 kíl. Svoje premeny pravidelne zverejňuje na sociálnej sieti Facebook.

Aktuálne však zavítala do spoločnosti. Svoju schudnutú figúru predviedla na večierku TV JOJ, ktorý sa konal včera. Bývalá televízna advokátka dress code dodržala a prišla v bielych šatách, v ktorých jej to nesmierne pristalo. Tým, ako vyzerá, očarila všetkých prítomných. Renáta si prešla veľkou zmenou a klobúk dolu, že sa na takúto cestu chudnutia odhodlala. No a tu je jej premena:

Párty TV JOJ 2023

Párty TV JOJ 2024

