Sú to naozaj oni? Úžasné premeny celebrít: Takto sme SCHUDLI desiatky kilogramov!

Dominika Cibulková (Zdroj: Facebook D.C.)

Dominika Cibulková (35)

Bývalá profesionálna tenistka sa rozhodla po druhom pôrode dostať opätovne do formy, zbaviť sa nadváhy a cítiť sa fit ako v časoch, keď aktívne súťažila. Tento proces sa pre ňu stal nielen osobnou výzvou, ale aj inšpiráciou pre kvantum fanúšikov, keďže svoje kroky a postupné úspechy pravidelne dokumentovala na sociálnej sieti. Dominika sa spoľahla na odbornú pomoc výživovej poradkyne, ktorá jej pripravila špeciálny jedálniček na mieru. Hoci bola od detstva zvyknutá na tvrdú drinu a disciplínu, začiatky neboli jednoduché. Až po prvých viditeľných výsledkoch sa dostavila obrovská dávka novej sily a motivácie. Dominika tiež nedávno prezradila svoju východiskovú hmotnosť. Pri začiatku chudnutia vážila 82,1 kilogramov. Po 14 mesiacoch tvrdej práce sa jej podarilo dosiahnuť váhu 59,3 kilogramov. „Chcem ukázať, že nie vždy je to jednoduché. Proces redukcie hmotnosti má svoje výkyvy a občas je potrebné prekonať stagnáciu. Najdôležitejšia je ale konzistencia a vytrvalosť," radí.

Speváčka poľskej národnosti patrí medzi najvýraznejšie osobnosti českej hudobnej scény. V roku 2024 však fanúšikov neohúrila len svojím hlasom, ale aj neuveriteľnou premenou. Po dlhých rokoch, keď bola často terčom kritiky za svoju postavu, sa rozhodla pre radikálnu zmenu. Výsledok? Úbytok 20 kilogramov a nový pohľad na zdravý životný štýl.priznala na sociálnych sieťach umelkyňa. Ewa dlhé roky čelila neľútostným komentárom na sociálnych sieťach, ktoré sa často zameriavali na jej vzhľad. Hoci sa rokmi naučila ich filtrovať, priznala, že niektoré poznámky ju zasiahli. Na ceste za lepšou postavou sa hudobníčka vyhýbala všetkým rýchlym diétam, ktoré zvyknú sľubovať zázraky. Namiesto toho sa zamerala na kvalitnú stravu.hovorí. Dôležitou súčasťou jej premeny bol aj pravidelný pohyb. Stačilo nájsť si aktivity, ktoré ju bavia, od tanca až po jógu.

Obľúbená moderátorka Erika Barkolová sa už niekoľko týždňov teší zo štíhlejšej postavy, ktorá je výsledkom jej nového životného štýlu. Erika úprimne priznala, že prišla do bodu, keď už kostýmové oblečenie zakrývalo jej nadbytočné kilogramy len ťažko a sama si uvedomila, že sa necíti dobre.prezrádza viac o svojom rozhodnutí schudnúť. Za úbytkom približne 20 kilogramov nestála žiadna prísna diéta či špeciálny program. Erika zvolila jednoduchý a dlhodobo udržateľný prístup: prerušovaný pôst: jej prvé jedlo dňa je až o 11. hodine a posledné si dá o siedmej večer, samozrejme zdravší jedálniček: zvýšila príjem zeleniny a jedáva menšie porcie. Okrem toho obmedzila alkohol, aj keď si pohár vína s minerálkou občas dopraje. Vo voľnom čase sa venuje kardio cvičeniu, rýchlej chôdzi, behu a bicyklovaniu, no berie ohľad na problémy s krčnou chrbticou. Čo ale nikdy neodmietne, je dobrý rezeň.prezrádza s úsmevom.

Aj legendárny hitmaker Michal David prekvapil uplynulý rok svojím novým zovňajškom. Vo veku 64 rokov dokázal zhodiť 20 kilogramov a ukázal, že na zmenu nie je nikdy neskoro. Výsledkom je štíhlejšia postava, ploché brucho a lepšia kondícia, ktorú oceňujú nielen jeho fanúšikovia, ale hlavne on sám. Michal David začal pravidelne cvičiť a v tomto smere nič nenechal na náhodu. Trikrát týždenne ho sprevádzajú dvaja tréneri – jeden na Slovensku a druhý na ostrove Tenerife, kde trávi časť roka. Najdôležitejším krokom bola v prípade hudobníka úprava stravy. Michal sa vzdal sacharidov, lepku a piva, no svoje obľúbené víno si naďalej dopraje k obedu či večeri.priznáva. Z jedálneho lístka vyškrtol všetky prílohy a nezdravé potraviny. Spevák je so sebou konečne spokojný a ako vraví, nechce viac chudnúť, teraz sa sústredí na udržiavanie formy a budovanie svalovej hmoty.