Nečakané prekvapenie na Pallovej bále: Blízki jej zložili pieseň... Spievala Drobová aj Alagič!

(Zdroj: Instagram GR)

BRATISLAVA - Bál, na aký sa nezabúda! Na bratislavskom hrade sa cez víkend odohral nezabudnuteľný večer plný noblesy, emócií a prekvapení. Prominentná estetická lekárka Alena Pallová oslávila v kruhu priateľov výnimočný míľnik, no netušila, že ju čaká darček, ktorý ju dojal k slzám. Priatelia jej totiž pripravili jedinečné hudobné vystúpenie, na ktorom sa podieľali známe tváre slovenského šoubiznisu. A vznikol z toho moment, ktorý chytil za srdce všetkých prítomných.

Keď sa spojí štýl, elegancia a emócie, vznikne večer, na ktorý sa len tak nezabúda. Presne taký bol aj výnimočný bál doktorky Aleny Pallovej, ktorý sa cez víkend konal na bratislavskom hrade. Večer bol naozaj dokonalý, prominentná lekárka sa blysla v tom najlepšom svetle. Vystriedala rovno 3 outfity, v ktorých vyrážala dych. Pre prítomných si pripravila teda večer, na ktorý budú spomínať dlho. A aj ona.

Blízki priatelia sa totiž postarali o prekvapenie, o ktorom absolútne netušila. Scenáristka Gabriela Ruman, kedysi Drobová, jej zložila pieseň, ktorú si na pódiu zaspievala spolu s Jasminou Alagič, Michaelou Čobejovou, Michalom Šimoničom, Romanou Škamlovou a Denisou Mendrejovou. „Verím, že sa nám to podarilo. Prekvapili sme našu Ali a nahrali jej obľúbenú pesničku, ktorú som pretextovala. Veď viete, aké to je, keď chcete, aby prekvapenie vyšlo," napísala v úvode.

„Mesiac som Ali šálila, že robím Pečie celé Slovensko a nemám šancu niečo zmysluplné vymyslieť. A po pauzách v zákulisí nakrúcania som tvorila. Mala som pri sebe skvelú podporu, porotkyne @petratothova_official a @jozka_zaukolcova, ktoré mi fandili. Dala som dokopy partičku blízkych priateľov a už sme to len poza Alenkin chrbát piekli," pokračovala. „Potiahli nás @cobejova a @jasmina_alagic, ktoré fakt vedia spievať. @romanasakamlova a @deniska.mendrejova ste skvelé, že ste do toho išli a vystúpili z komfortnej zóny. A najviac som odpadla z @mirosimonic. Miro, veď Ty spievaš úžasne!!! Nechcel si ísť na pódium a pozri, ako Ti to tam pristalo," dodala.

„Ali, verím, že nám prekvapenie vyšlo a že sme cez túto pieseň dostatočne vyjadrili, čo k Tebe cítime," uzavrela. „Najkrajší a najdojímavejší moment z celého večera pre mňa. Ďakujem vám priatelia, pretože ja zbožňujem prekvapenia… A toto bolo tak hlboké a pekné, že ste si dali toľkú námahu, poznám vás a viem, že ste to robili z lásky pre mňa. O to viac si to cením. Z celého srdca a vesmíru ĎAKUJEM," reagovala Pallová na sociálnej sieti. Ich výkon si môžete pozrieť vo videu nižšie.