Kollárova Laura vyráža dych VYMAKANOU postavou: TOTO telo má Boris v posteli!

Boris Kollár, Laura Vizváryová (Zdroj: Ján Zemiar)

Borisova Kollárova favoritka je momentálne už dlhšie podnikateľka Laura Vizváryová. Majú spolu synčeka Abnera, ktorý onedlho oslávi 2. narodeniny. Laura sa momentálne dala na fitness a ide si za svojim snom mať lepšiu postavu. Poriadne zamakala a na jej ceste jej pomáha fitness trénerka. Mamičky to nemajú jednoduché – nielen že sa starajú o deti takmer 24/7, ale popritom musia riešiť ďalšie veci. Telo sa po pôrode mení, a návrat k pôvodnej forme môže byť náročný a zdĺhavý. Laura síce schudla, no zrejme túžila po pevnejšej a viac vytvarovanej postave. „Už sa to pomaly, ale isto, formuje," napísala k záberu. FOTO vymakanej Laury nájdete v galérii.

Nedávno párik prijal aj pozvanie do šou Oskiho Baramiho, kde odhalili svoje súkromie. Načrtli, ako sa zoznámili. „Boli sme u liečiteľa,“ povedala otvorene. Boris ju zaujal už pri prvom stretnutí. „Bol džentlmen, bol milý, dobrý… To som nečakala od neho,“ priznala. Dodala, že ju príjemne prekvapilo, koľko toho mali spoločného. Laura priznala, že pred ich zoznámením ho vôbec nevnímala: „Iba som vedela, že má veľa detí,“ prezradila a hneď sa Borisovi ospravedlnila: „Prepáč,“ povedala mu. Pokračovala s typickou úprimnosťou: „Nepoznala som ho a keď niekedy som ho zazrela v telke, hovorila som si, že to musí byť určite nejaký polopacient, ale milo ma prekvapilo, že je iný. Bolo na ňom cítiť, že je inteligentný a že sa vie správať k ženám.“

Boris jej slová prijal s humorom a sebairóniou jemu vlastnou: „A zistila, že som úplný pacient,“ zavtipkoval bývalý predseda Národnej rady SR. V rozhovore Boris Kollár otvorene priznal, že Lauru by na klasické rande nikdy neoslovil. „Medzi nami to nešlo tak, že poď na kávu. Na to by som ju nechytil, že – ‚Aká si pekná, poď na kávu‘ – to pri nej nefunguje, lebo ona nie je ten typ ženy, ktorý pôjde s tebou len preto, že si Boris Kollár,“ povedal. Ich cesty sa skrížili pred piatimi rokmi – vtedy mal Boris 54 rokov a Laura len 25. Napriek takmer 30-ročnému vekovému rozdielu to pre nich nepredstavuje prekážku. Laura to komentovala jednoducho: „Nie je problém.“ Dokonca s úsmevom priznala, že v tempe života mu nestíha: „Je to aj vtipné, že ja nestíham jemu.“ Boris na to mal stručné vysvetlenie – spáva vraj len štyri až päť hodín denne.