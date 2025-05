Vinczeho PROBLÉMY s Markízou vníma aj syn Maxík: Otcovi položil nečakanú OTÁZKU!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Situácia v Markíze je vyostrená už od mája minulého roka, no zdá sa, že sa neupokojila ani po roku. V stredu televízia oznámila, že Viktor Vincze v Televíznych novinách končí a prechádza na nový projekt. O tom však on, podľa vlastných slov vôbec nevedel. Otcove problémy v práci vníma aj jeho adoptívny syn Maxík... Otcovi v aute položil nečakanú otázku. A odpovedať na ňu nevedel ani Viktor!

V stredu Markíza oznámila niekoľko zmien vo večernom spravodajstve. Jednou z nich bol odchod moderátorskej dvojice Viktora Vinczeho a Zuzany Čimovej. Namiesto Televíznych novín im vedenie ponúklo nový spravodajský online projekt - TN LIVE, ktorý však stále nie je jasné, či budú aj moderovať. Vincze sa totiž vyjadril, že ide o ponuku, ktorá je koncipovaná tak, aby ju nemohol prijať.

„Napriek tomu, že som nič neodsúhlasil, televízia poslala do médií tlačovú správu, z ktorej vyplýva, že budem novým online moderátorom, akoby bolo všetko dohodnuté a jasné. Jasné je pritom iba jedno. Takto vyzerajú následky obrany novinárskych hodnôt a zamestnaneckých práv. Najprv mi siahli na plat, potom Let's Dance a dnes Televízne noviny,“ vyjadril sa Vincze.

A postavili sa zaňho aj mnohí jeho kolegovia, ktorí vedeniu poslali otvorený list. To však reagovalo nekompromisne. Projekt vraj bol voprd prerokovaný s odborovou organizáciou, ktorej predsedom je Viktor Vincze. „Platí, že s moderátormi do budúcnosti počítame - a je na ich slobodnom rozhodnutí, či ponuku prijmú a budú pokračovať v práci pre skupinu Markíza,“ vyjadrilo sa vedenie jasne.

No a to, či moderátor pre Markízu zostane pracovať aj naďalej, nevie ani on sám. Na sociálnu sieť Instagram zverejnil video z auta. „Sme bilingválna rodina, odkedy k nám Maxík prišiel, sa spolu my dvaja rozprávame výlučne po anglicky. A toto sa udialo dnes ráno v aute... Očividne odmalička na tepe dňa,“ napísal k nahrávke. Na tej sa ho syn pýta, či odchádza z Markízy. Na čo Vincze odpovedal: „Neviem, myslím, že sa to môže stať.“