Bibi Ondrejková (Zdroj: Ján Zemiar)

Bibiana má k Muchovi blízko už od detstva. V ich domácnosti sa vraj Muchove diela objavovali v rôznych podobách – v knihách či záložkách. K výstavám jeho diel má preto vrúcny vzťah: „Sú príjemné, pekné, farebné, secesné. Výstavu si nenecháme ujsť,“ povedala s typickým úsmevom. Hoci Piešťany sú známe najmä kúpeľmi a ikonickým bahnom, tentoraz si ich Bibiana nedopriala, i keď... „Milujem tieto procedúrové slasti, hocikde, a v Piešťanoch sú tiež parádne,“ priznala. Tentokrát však dostal prednosť Alfons Mucha.

O herečke je známe, že má široké spektrum talentov – herectvo, moderovanie, spev... no kreslenie to vraj rozhodne nie je. „Viem vyfarbovať pekne, ale kreslenie ma obišlo. To nechávam na iných – na to mám kamošov,“ rozosmiala sa. Bibiana však neprišla na výstavu len ako obdivovateľka umenia. Zastupovala aj pacientsku organizáciu Nie rakovine. „Aj my sa snažíme šíriť potrebu prevencie, dostupnosti liečby a zdravia ako takého. A tu bol na to krásny priestor – rada som ho využila,“ povedala vedomá si toho, že Muchov obraz v hoteli Thermia Palace bol darom za to, že sa tu uzdravila dcéra Alfonsa Muchu.

Na výstavu Bibiana neprišla sama, ale s kamarátkou. No keď prišla reč na vzťahy, priznala: „Moje krídla naberajú smer k oblohe. Som single. Teraz si idem takú sólo dráhu.“ Vzťahom sa však nebráni – práve naopak. „Som otvorená láske k samej sebe a týmto rozletom. Ale samozrejme, milujem mužov – galantných, vtipných...“ V rozhovore nájdete odpoveď aj na otázku, či je nejaký na obzore...

Bibiána Ondrejková prehovorila o ROZCHODE: Otvorená novej láske?! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)