REAKCIE známych tvárí na Vinczeho VYHADZOV: Viktor, sme s tebou!

Viktor Vincze (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Televízia Markíza včera oznámila nový projekt, ktorého súčasťou mal byť aj moderátor Viktor Vincze. Kvôli novinke sa mal presunúť z televíznych obrazoviek do online priestoru. Ako však vysvitlo, rozhodnutie o skončení v Televíznych novinách nebolo dobrovoľné. Tieto informácie nezasiahli len jeho kolegov, ale i známe tváre. Prečítajte si ich reakcie na túto situáciu!

Včera obletela médiami tlačová správa od televízie Markíza, v ktorej avizovali zásadné zmeny týkajúce sa večerného spravodajstva. A taktiež predstavili novinku – kľúčový spravodajský online projekt roka 2025 – TN LIVE. Pre potreby tohto projektu vzniklo v televízii úplne nové, prvé plne digitálne štúdio, ktoré kombinuje televíznu a internetovú technológiu. V súčasnosti prebiehajú testovania s moderátormi a technickým tímom. Projekt TN LIVE prinesiesol aj zásadné zmeny v zložení moderátorov spravodajstva.

Podľa tlačovej správy by sa v ňom mali predstaviť známe tváre, a to Daniel Očenáš, Zuzana Čimová, Dominik Matulaj a Viktor Vincze. Práve Viktor Vincze by mal moderovať vlastnú dennú reláciu Televízne noviny Špeciál, ktorá ponúkne prehľad najdôležitejších udalostí a bude vysielaná online dvakrát denne. Televízne noviny o 19:00 hod. budú po novom moderovať už len dve dvojice Marianna Ďurianová – Jaroslav Zápalaa Lenka Vavrinčíková – Patrik Švajda. Vincze sa však prostredníctvom sociálnej siete voči tomuto ohradil. Jeho koniec v Televíznych novinách podľa jeho slov nebol dobrovoľný.

„Končím v Televíznych novinách, nie z vlastnej vôle. Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky mi dnes ráno oznámil, že od júna 2025, čiže o cca 2 týždne, už nebudem moderátorom Televíznych novín. Namiesto toho mi ponúkol projekt na novovznikajúcom webe - ponuku koncipovanú tak, aby som ju nemohol prijať, v relácii, o ktorej som dnes počul vôbec prvýkrát,“ uviedol Vincze. „Napriek tomu, že som nič neodsúhlasil, televízia poslala do médií tlačovú správu, z ktorej vyplýva, že budem novým online moderátorom, akoby bolo všetko už dohodnuté a jasné. Jasné je pritom iba jedno. Takto vyzerajú následky obrany novinárskych hodnôt a zamestnaneckých práv. Najprv mi siahli na plat, potom Let's Dance a dnes Televízne noviny,“ šokoval moderátor.