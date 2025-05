Novou šéfkou STVR sa stala dcéra Fedora Flašíka: Bývalý riaditeľ prehovoril... Vôbec to nebolo ľahké!

(Zdroj: TASR/Martin Baumann, Peter Frolo, STVR)

Novou generálnou riaditeľkou STVR sa stala Martina Flašíková. Po vypočutí kandidátov o tom tajnou voľbou na svojom pondelkovom rokovaní rozhodla Rada STVR, majúca podľa aktuálnej legislatívy zákonnú kompetenciu voliť a odvolávať šéfa telerozhlasu. Flašíková získala sedem hlasov, dva hlasy dostal od členov rady Igor Slanina.

Ten bol doposiaľ dočaným riaditeľom STVR, ktorý vo vedení nahradil Ľuboša Machaja, Tomu mandát skončil minulý rok po zmene zákona, ktorým sa dovtedajšia RTVS zmenila na STVR. A dosluhujúci poverený riaditeľ zverejnil vyjadrenie. Na svojom poste si vraj prešiel neľahkým obdobím.

„Môj dočasný mandát povereného riaditeľa STVR je na konci. Som naozaj úprimne vďačný za túto možnosť a pracovnú skúsenosť. Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj všetkým kolegom a kolegyniam v televízii a rozhlase za uplynulých desať mesiacov skvelej práce. Som presvedčený že toto obdobie nebol premárnený čas, práve naopak. Podarilo sa nám spolu s tímom zastabilizovať inštitúciu, urobiť všetky potrebné kroky k prechodu inštitúcie zo zaniknutej RTVS na novú STVR, investovali sme do modernizácie inštitúcie, rozbehli výrobu dvoch seriálov, vianočnej rozprávky i novej série šou Pečie celé Slovensko. Toto obdobie vôbec nebolo ľahké, ale som rád, že sme to mohli spoločne zažiť a posunúť verejnoprávnu inštitúciu vpred. Novej generálnej riaditeľke STVR gratulujem k zvoleniu a držím palce, aby STVR bola naďalej dôstojnou, rešpektovanou, no najmä verejnoprávnou inštitúciou,“ vyjadril sa.

Igor Slanina (Zdroj: STVR)