ČISTKY v STVR: Milujem Slovensko DEFINITÍVNE KONČÍ! Tieto dve relácie sú taktiež v OHROZENÍ

Flašíková si po nástupe do kresla šéfky STVR nekládla servítku pred ústa: „Jednotka má dnes niekoľko stabilných, dlhoročných formátov, ktoré jej prinášajú čísla, ale je pravda, že mnohé z nich už začínajú pôsobiť unavene. Niekedy mám pocit, že sa točíme dookola – tí istí hostia, tie isté vtipy, ten istý ,puk‘, ktorý navštívil tú istú dedinu už šiestykrát.“

A svoje slová aj naplnila. Zábavná relácia Milujem Slovensko, ktorú ťahali Martin Nikodým, Adela Vinczeová a Dano Dangl, sa po neuveriteľných 15 rokoch lúči s obrazovkami. Diváci tak prídu o jeden z najikonickejších formátov poslednej dekády.





A to nie je všetko. V ohrození sú aj ďalšie dve relácie, ktoré patria k stáliciam verejnoprávnej televízie. Prvou je Sieň slávy, ktorú moderuje obľúbený herec Vlado Kobielsky. Druhou talkšou Petra Marcina – Neskoro večer, ktorá si za roky vysielania získala svojich verných divákov. O ich budúcnosti ešte nie je rozhodnuté, no podľa informácií zo zákulisia sa v Mlynskej doline veľmi vážne zvažuje ich stopnutie.

Flašíková sa netají tým, že chce dať priestor novej pôvodnej tvorbe. „Práve pôvodná slovenská tvorba – najmä seriály a televízne filmy – je tou cestou, ako si získať divákov späť. A nielen to. Je to zároveň naša povinnosť ako verejnoprávneho média,“ vyhlásila. Vyzerá to tak, že STVR čaká poriadne zemetrasenie. Ktoré ďalšie relácie padnú za obeť "novému vetru" vo verejnoprávnej televízii? To ukáže už najbližšie obdobie.





