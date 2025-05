Slováček má STRACH o Patrasovú: Dáda plánuje ÚTEK z psychiatrie!

Dáda Patrasová a Félix Slováček prežívajú ťažké obdobie. (Zdroj: profimedia.sk)

Informáciu o tom, že by sa mala v utorok vrátiť do domáceho prostredia, potvrdil aj jej manžel Felix Slováček (81). „Ako by sa mala? Zajtra ide domov!“ povedal hudobník do telefónu, no vzápätí sa odmlčal a opravil: „Teda takto… zajtra za ňou idem a uvidí sa, či pôjde domov. Ak to tak naozaj bude, dám vám vedieť.“

Redaktori českého denníka Blesk kontaktovali aj samotnú Patrasovú. Najprv telefón nezdvihla, no o pätnásť minút sa predsa len ozvala. „Čo si želáte?“ spýtala sa. Po predstavení novinárov však jasne odkázala, že sa s médiami momentálne rozprávať nechce. Dáda je hospitalizovaná od 7. mája a nachádza sa na pavilóne 26, ktorý je určený na akútnu psychiatrickú starostlivosť. Navštevuje ju rodina a podľa dostupných informácií sa jej stav mierne zlepšuje. Otázne však je, či jej naozaj postačí len sedem dní na to, aby sa vyrovnala s takou veľkou stratou.

Dcéra Anička si želala, aby jej rodičia po jej smrti žili ďalej, fungovali a pokračovali v práci. Dáda aj Felix sa snažia toto prianie naplniť, ale okolie má obavy, či to nie je predčasné. Otáznik visí aj nad dôvodom, prečo vlastne bola herečka prijatá do liečebne – podľa všetkého šlo o náhly kolaps, ktorý mohli spôsobiť lieky, alkohol, alebo hlboký psychický otras. Nie je vylúčené, že išlo o záchvat zúfalstva, ktorému už nedokázala čeliť sama. Nech už je to akokoľvek, zostáva len dúfať, že sa Dáda nevráti domov priskoro a dostane pomoc, ktorú v tejto ťažkej chvíli naozaj potrebuje.