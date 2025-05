Trápenie Jiřího Bartošku (†78): Klinická SMRŤ, žltačka, TRI rakoviny a dlho ukrývané TAJOMSTVO!

Jiří Bartoška (†78) (Zdroj: Profimedia)

Prvýkrát sa ocitol na pokraji smrti v roku 1985, keď mu lekári omylom podali železo, na ktoré bol alergický. Nasledovala klinická smrť. O rok neskôr mu praskli žalúdočné vredy a krvácal do brucha. Do tretice ho počas transfúzie infikovali žltačkou, čo mu vážne poškodilo pečeň. Rok a pol sa liečil a dva roky nesmel piť alkohol – čo bolo pre milovníka cigaretiek a vínka poriadne náročné. No on to všetko zvládol s úsmevom na perách.

V roku 1997 mu lekári oznámili, že má rakovinu močového mechúra. „Začal som močiť krv. Šiel som k profesorovi a ten mi sucho povedal, že mám rakovinu a musí sa to operovať,“ spomínal Bartoška. Keď sa pokúsil operáciu odložiť kvôli divadelnej premiére, dostal jasnú odpoveď: „Vy nemáte premiéru, vy máte rakovinu.“ Hoci išlo o život, nezrútil sa. Naopak, chorobu porazil – a nie posledný raz. V roku 2014 sa mu totiž rakovina vrátila, tentoraz v podobe napadnutých lymfatických uzlín v medzihrudí. Opäť zabojoval, no priznal, že liečba ho pripravila o silu, dych a zhoršila mu sluch. Keď sa choroba po deviatich rokoch vrátila ešte raz a pridružil sa k nej aj covid, Bartoškovo telo už nevydržalo.

Herec sa však nikdy nechcel ľutovať. „Všetci máme rakovinu v tele, len u niekoho prepukne a u niekoho nie,“ tvrdil s typickým nadhľadom. Nepáčilo sa mu, keď sa známe osobnosti nechávali fotiť po chemoterapii a rozprávali o tom, ako sa im zmenil pohľad na život. „Ja žijem ďalej tak, ako som žil. Aj s rakovinou,“ píše český denník Blesk. Dokonca veril, že keď človek chorobu ignoruje, ona sa urazí a odíde inam.

A hoci bol celý život skôr „mäsožravec“, po chemoterapii sa mu úplne zmenili chute. „Nikdy by som nepovedal, že budem mať rád ovocie. Chutí mi napríklad melón... Ale to nie je ovocie, čo? Skôr taká voda,“ vtipkoval so svojou typickou ľahkosťou.

Jedno veľké tajomstvo si však strážil až do konca. Až kamarát Miroslav Donutil prezradil, že Bartoška celý život zápasil s dyslexiou. „Jirka nevie veľmi dobre čítať,“ povedal. Aj preto sa nikdy nenaučil po anglicky. Napriek tomu dokázal očariť aj svetové hviezdy na karlovarskom festivale. „On ich očaril aj bez slov. Keby vedeli po česky, zbláznili by sa z neho,“ dodal Marek Eben. Bartoška tak do poslednej chvíle zostal tým, kým bol vždy – pán herec, ktorý aj smrť dokázal privítať s úsmevom.