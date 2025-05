POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Jiřím Bartoškom (†78): Už sú známe DETAILY!

(Zdroj: Profimedia)

Verejnosť bude mať možnosť vzdať Bartoškovi úctu od 10:00 do 17:00, pripravené budú kondolenčné knihy. Oznámila to hovorkyňa filmového festivalu v Karlových Varoch Uljana Donátová. Bartoška, ktorý patril medzi najvýraznejšie osobnosti českého filmu a divadla, zomrel vo štvrtok 8. mája vo veku 78 rokov.

Vstup do Dvořákovej siene bude hlavným vchodom do Rudolfina z Námestia Jana Palacha. V Rudolfíne sa Bartoška pravdepodobne naposledy zúčastnil veľkého verejného podujatia. V sobotu 8. marca bol prítomný na slávnostnom odovzdávaní filmových cien Český lev. Bol nominovaný v jednej z kategórií za svoju rolu v televíznom seriáli Smysl pro tumor.

Hovorkyňa karlovarského festivalu už minulý týždeň uviedla, že prípravy tohtoročného ročníka pokračujú podľa plánu aj napriek úmrtiu prezidenta festivalu. Festival sa uskutoční od 4. do 12. júla. Organizátori by mali čoskoro oznámiť, či bude festival mať nového prezidenta. Médiá špekulujú, že by sa ním mohol stať herec a moderátor Marek Eben alebo bývalý riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák.

Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch sa tento rok uskutoční už po päťdesiaty deviaty raz. Cenu prezidenta MFF Karlove Vary za prínos českej kinematografii prevezme strihač Jiří Brožek. Premietaním filmu scenáristu a režiséra Jaroslava Papouška Ecce homo Homolka bude pokračovať tradícia premiérového uvádzania digitálne reštaurovaných filmov českej a československej kinematografie. Tohtoročný ročník vzdá poctu hereckej hviezde amerického filmu 40. rokov Johnovi Garfieldovi.

Jiří Bartoška v komédii Teorie tygra v roku 2016. (Zdroj: CinemArt)

Bartoška sa narodil 24. marca 1947. Úspechy slávil na javisku aj pred filmovou a televíznou kamerou. V posledných rokoch sa prezentoval najmä ako prezident filmového festivalu. Spolu s niekdajšou umeleckou riaditeľkou Evou Zaoralovou a ich tímom sa im podarilo navrátiť upadajúcu prehliadku medzi elitné filmové podujatia.

Bartoška stvárňoval zvodcov a milovníkov, básnikov i banderovcov, farárov, lekárov, šľachticov aj rozprávkových princov. Za rolu huslistu vo filme Mateja Mináča Všetci moji blízki získal Českého leva. Bol hrdinom televíznych seriálov 80. rokov ako Sanitka, Cirkus Humberto či My všetci školou povinní. Venoval sa aj dabingu a neskôr si pribral aj úlohu producenta, keď sa podieľal napríklad na vzniku filmov Všetci moji blízki a komédie Babie leto.

(Zdroj: česká televize)