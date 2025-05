Rozlúčka bez rakvy bola len DIVADLO! Bartošku (†78) pochovali TAJNE: Kde je jeho POSLEDNÉ miesto?

Jiří Bartoška (†78) (Zdroj: ČT)

PRAHA - Smútok a jedno veľké prekvapenie! Takto by sa dala opísať atmosféra poslednej rozlúčky so známym českým hercom a prezidentom karlovarského filmového festivalu Jiřím Bartoškom (†78). Návštevníci, ktorí sa v utorok zišli v pražskom Rudolfine, čakali, že sa osobne poklonia jeho pamiatke pri vystavenej rakve. Lenže – žiadna rakva tam nebola!

Rozlúčka sa niesla v dôstojnom duchu, na pódiu Dvořákovej sály dominovali sošky Krištáľových glóbusov – hlavná cena karlovarského festivalu, ktorého bol Bartoška neodmysliteľnou súčasťou. No čím dlhšie program trval, tým viac rástla medzi prítomnými otázka - kde je rakva?

Až po čase vyšla na povrch šokujúca pravda – Bartoška bol pochovaný už pred niekoľkými dňami. „Pohreb prebehol potichu a v úzkom kruhu najbližších,“ prezradil pre český denník Blesk jeden z hostí. Podľa viacerých zdrojov išlo o súkromný obrad, na ktorý neboli pozvaní ani mnohí z jeho dlhoročných kolegov či priateľov.

Tichý pohreb sa mal odohrať v Karlovarskom kraji, kde herec trávil veľa času a mal tam aj víkendové sídlo. Špekuluje sa, že by mohol byť pochovaný v malebnej obci Andělská Hora, kde stojí aj kostol, v ktorom by sa mohol posledný obrad odohrať. Miestna starostka to však poprela. „Pán Bartoška tu žiadny pohreb nemal,“ odkázala. Ani obecní zamestnanci o ničom nevedeli. „Bežne pripravujeme kostol na pohreby, no tentoraz sa nič nedialo,“ dodal jeden z nich. Dokonca aj farár, ktorého sa Blesk pokúsil osloviť, bol skúpy na slovo. „Nie som oprávnený čokoľvek za rodinu komentovať,“ povedal len stručne.

Kde teda Jiří Bartoška navždy odpočíva? To zostáva zahalené rúškom tajomstva. Jasné je len jedno – rozlúčka v Rudolfinu bola len symbolická, divadelná scéna pre verejnosť. Skutočný pohreb sa odohral v tichosti a bez kamier.