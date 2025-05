Víťazka SuperStar sa VYDALA: Nádherná výzdoba, EXTRAVAGANTNÁ nevesta!

(Zdroj: Instagram LS)

Víťazka markizáckej SuperStar z roku 2018 Tereza Mašková v roku 2023 priznala, že v minulosti bojovala s poruchou príjmu potravy. Z jej slov mnohí usúdili, že to najhoršie má už za sebou, no minulý rok priznala, že si v rámci choroby prechádza horším obdobím. Aj to bol dôvod, prečo speváčka niekoľkokrát zrušila a presúvala svadbu s priateľom Oliverom.

Ešte minulý rok v apríli tvrdila, že svadbu stihnú do konca roka. „Svadba bude, ale nie tento rok. Človek to chce plánovať s radosťou a energiou a to som v tú chvíľu nemala. Je to so mnou tak nejak nahore a dole. Teraz nemám najlepšie obdobie, ale snažím sa s tým pracovať. Pomáha mi aj moje okolie, takže sa nemám na čo sťažovať, ale je to ešte kopu práce,“ povedala pre Super.cz v septembri 2024.

No a zdá sa, že speváčke sa polepšilo a... Došlo konečne aj na tú vysnívanú svadbu. Hoci Tereza nič nezverejnila, na sociálnych sieťach sa predsa len z ich veľkého dňa niečo dostalo. Ich veľký deň bol v sobotu. Obrad mala dvojica na záhrade a Oliver si potom svoju nevestu preniesol cez prah do krásne vyzdobeného stanu.

(Zdroj: Instagram MK)

Ten bol ladený do bielej a ružovej farby. No a ružová bola zjavne aj jednou z farieb dress codu. Presne taká, akú má extravagantná nevesta na hlave. Na záberoch totiž vidno viacerých hostí, ktorí prišli oblečení do výraznej fuchsiovej.

(Zdroj: Instagram MK)