Víťazka SuperStar bojuje s BULÍMIOU: Chorobu pred snúbencom TAJILA… Prechádza si HORŠÍM obdobím!

(Zdroj: Instagram TM)

Víťazka markizáckej SuperStar z roku 2018 Tereza Mašková pred rokom priznala, že v minulosti bojovala s poruchou príjmu potravy. Všetko to odštartovalo po speváckej súťaži... Z jej slov však mnohí usúdili, že to najhoršie má už za sebou. No nebola to pravda.

S chorobou bojuje opäť. Pre Blesk.cz aktuálne prehovorila, ako jej to ide. “Je to hore a dole. Každý deň je iný. Snažím si hovoriť, že keď sa to nepodarí, tak ten nový deň je nový začiatok. Momentálne mám horšie obdobie,“ priznala Mašková na krste kalendára Psí život. “Chodím pravidelne na terapie, veľmi mi pomáha rodina a samozrejme priateľ,“ pokračovala speváčka.



Zaujímavosťou však je, že pred snúbencom návrat diagnózy spočiatku tajila. “Strašne som sa hanbila, tak nie je to nič veľmi pekné na chválenie. Priateľ to tušil, ale nechal ma, až mu to sama poviem, a mne sa strašne uľavilo. Pomáha mi, ako to ide. Samozrejme chodím na pravidelné terapie, ide to pomaly, ale verím, že to už navždy prekonám,“ dúfa víťazka speváckej šou Česko Slovenská SuperStar.