Pre festival bol nenahraditeľný, KTO bude nástupca? Zdá sa, že Bartoška (†78) sa na odchod pripravil

(Zdroj: TASR)

Jiří Bartoška bol pre úlohu prezidenta MFF ako stvorený, pokojne by ju mohol hrať aj vo filme. Keď ale ochorel, stiahol sa do ústrania a chýbal aj na poslednej tlačovke k zahájeniu 59. ročníka festivalu. Spolupracovníci, ktorí mali k nemu bližšie, postrehli, že herec schudol a taktiež prevzali časť práce i právomocí. Otázkou teda je, kto po ňom prevezme riaditeľské žezlo. Podľa blesk.cz sa očakáva, že festival bude pokračovať pod vedením súčasného výkonného riaditeľa Karla Ocha (50), ktorý sa zúčastňoval organizácie festivalu už skôr. „Pokiaľ bude Jirko unavený či by musel ísť do lekárskej starostlivosti, sme na to nachystaní. Náš tím je veľký,“ zaznelo z vedenia festivalu.

Podľa ahaonline.cz je však aj iné želiezko v ohni. Dôveryhodný zdroj z Českej televízie denníku Aha! zvestoval, že riaditeľom festivalu by mohol byť Marek Eben. Jiří Bartoška mu mal vraj týždeň pred smrťou povedať, aby po ňom prevzal vedenie karlovarského filmového festivalu. Marek Eben nič nekomentoval, v rozhovore pre ČT však povedal: „Naposledy sme spolu hovorili pred týždňom. K chorobe pristupoval špecificky, bol to bojovník, nijak se tomu nepoddával, aj s tým asi počítal,“ povedal Eben a dodal: „Bol pre festival nenahraditeľný a s jeho odchodom končí jedna epocha festivalu,“ dodal k tomu slávny moderátor.

Rozhodnutie vedenia festivalu padne až po Bartoškovom pohrebe, tip na Mareka Ebena je však logický. S dianím festivalu má mnohoročné skúsenosti nielen ako moderátor úvodných i záverečných ceremoniálov. Otázkou však je, či by to zvládal popri svojich ďalších pracovných povinnostiach a záväzkoch. Eben vníma Bartošku nielen ako charizmatického človeka, ale aj ako muža s podnikateľským darom.vyzdvihoval Eben legendárneho šéfa festivalu. Prezradil však aj to, že Bartoška mal hendikep, ktorým bola angličtina. Jeho komunikácia so slávnymi hviezdami bola limitovaná jazykovými schopnosťami, no aj napriek tomu si ich dokázal získať.povedal Marek Eben.

Aňa Geislerová a Marek Eben (Zdroj: Profimedia)

Eben je presvedčený, že Bartoškova smrť ovplyvní celý tohtoročný festival.smutne skonštatoval Eben a dodal, že aj keď bol Bartoška herec, keď mal hovoriť sám za seba a na javisku pozdraviť divákov či sponzorov, bola to preňho jedna z najťažších úloh.



V každom prípade festival bude žiť ďalej. Vedenie na sociálnych sieťach zverejnilo uistenie, že aj napriek smutnej udalosti festival určite nekončí. „Karlovarský festival bol vždy oslavou filmu a miestom pre inšpiratívne stretnutia. Presne taký ho náš prezident Barťák chcel mať, a preto taký bude aj na svojm 59. ročníku. To vám sľubujeme. Ďakujeme, že ste s nami,“ napísali.

Keďže sa festival blíži, zrejme nebude dlho trvať, kým sa dozvieme meno človeka, ktorý Bartošku nahradí. Jiří Bartoška však už pred časom na margo funkcie šéfa filmového festivalu v Karlových Varoch povedal celkom jasne: „Určite je niekto, kto túto funkciu vezme alebo je pripravený ju prevziať. A kto ju zoberie, bude to mať ťažké.“