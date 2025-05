Alena Heribanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Tento rok predstavuje Muchova nadácia trojdielnu výstavu Mucha a ľudové umenie: Znovuzrodenie slovanskej krásy a harmónie. Mucha už v roku 1896 v Paríži začal do svojich návrhov plagátov vnášať slovanské prvky: tradičný ľudový motív a jeho symboliku, ako aj kroje z rodnej Moravy, ako výraz svojej českej identity. A keďže sa výstava v Piešťanoch niesla vo folklórnom duchu, do kroja sa obliekla aj moderátorka Alena Heribanová. „Som hrdá, že mám na sebe tento čepiec alebo zásteru, čo má niekoľko desiatok alebo aj stovku rokov,“ povedala Heribanová.

Čím sa však pýši menej, sú jej maliarske zručnosti. „Snažila som sa, ale nikdy som sa tým neprezentovala, nie je to moja silná stránka. Ale rada chodím do galérií a obdivujem výtvarné umenie, samozrejme aj tvorbu Alfonsa Muchu,“ vyjadrila sa moderátorka, ktorá navštívila v Prahe aj Muchov dom na Hradčanoch, v ktorom býval. „Vidieť takéto niečo je zážitok na celý život,“ rozplývala sa a odpovedala aj na otázku, čo by dominovalo v múzeu, ktoré by vzniklo povedzme v jej dome. A aj keď zažartovala na tému - brilianty – odpoveď sa niesla v celkom inom duchu.

Alena Heribanová sa predviedla v KROJI a prezradila: Na túto vec veru talent nemám! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

neskrýval radosť generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany Peter Bednarčík a dodal:Návštevníci budú mať tiež jedinečnú príležitosť zhliadnuť kópiu veľkorozmerného obrazu s názvom Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia. Tento obraz je svedectvom hlbokého vzťahu Alfonsa Muchu k Piešťanom. Slávny maliar, významná osobnosť európskej secesie, opakovane navštívil piešťanské kúpele a práve počas jedného z týchto pobytov vznikli aj prvé skice k jeho monumentálnemu dielu Slovanská epopeja.doplnil Bednarčík a my dopĺňame, že Mucha v roku 1932 venoval osobne Ľudovítovi Winterovi originál tohto diela, ktoré bolo špeciálne namaľované pre päťuholníkový priestor nad dverami Grand Restaurant hotela Thermia Palace, kde visí dodnes. Obraz symbolizuje uzdravenie dievčaťa v piešťanskom kroji pri požehnanom prameni zdravia.

Otvorením výstavy však akcie nekončia. „29. mája budeme svätiť pramene, ďakovať za našu minerálnu vodu…“ začína menovať aktivity marketingová šéfka kúpeľov Piešťany a Smrdáky Beata Pecníková. „Highlightom sezóny bude fashion show Fera Mikloška, kde predstaví jedinečnú kolekciu,“ pokračovala a dodala, že zaujímavý bude určite aj divadelný Festival zábavy-Piešťanské zábaly či mnohé ďalšie podujatia... Hurá do Piešťan!

Hurá do Piešťan: Výstava Alfonsa Muchu je už otvorená (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)