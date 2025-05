Výstava Alfonsa Muchu: Krásna slovenská deva Heribanová (70), Bibi dlhá pančucha, aj maliarov pravnuk!

Výstava Alfons Mucha a Folklór v Piešťanoch (Zdroj: Ján Zemiar)

Čech Alfons Mucha je najvýraznejšou maliarskou osobnostou európskej secesie a jednou z určujúcich osobností českého maliarstva. V Kúpeľnom dome v Piešťanoch sa aktuálne koná výstava, ktorá sa zameriava na to, ako Mucha majstrovsky vkladal prvky ľudového umenia do svojich diel. Vystavených je takmer 70 unikátnych plagátov a fotografií priamo zo zbierky jeho rodiny.

V utorok sa konalo slávnostné otvorenie výstavy s názvom Alfons Mucha a Folklór. Ambasádorkou podujatia je zberateľka a populatizátorka slovenských ľudových krokov Tamara Heribanová, ktorá prišla v modrých šatách s ľudovým nádychom, no nechýbal ani pravnuk samotného Alfonsa - Marcus Mucha.

Tamara Heribanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Marcus Mucha (Zdroj: Ján Zemiar)

Podujatie moderátorsky sprevádzala Tamarina mama Alena Heribanová. No a práve ona pútala azda najviac pozornosti - vyzerala totiž ako slovenská deva z rokov dávno minulých. Do spoločnosti totiž prišla v krásnom ľudovom kroji. No a pri pohľade na ňu vo farebnej sukničke by málokto tipoval, že pred tromi týždňami oslávila 70-ku.

Alena Heribanová (Zdroj: Ján Zemiar)

No neprehliadnuteľná bola aj herečka Bibiana Ondrejková, ktorá si na podujatie zvolila ležérne šaty dlhé až po členky, ku ktorým zvolila pohodlné plátené tenisky. Oči si pred slnkom chránila modrými pilotkami a vlasy zviazala do dvoch vrkočov, vďaka čomu vyzerala ako Pipi dlhá pančucha. Pozrite, ako jej pristane tento dievčenský účes.

Bibi Ondrejková (Zdroj: Ján Zemiar)