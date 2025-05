S Adelou dnes trochu inak: Prečo už nefunguje v nablýskaných megašou? Z jej slov budete hotoví

Adela Vinczeová (Zdroj: psc)

V sobotu 10. mája uplynie presne 55 rokov od začiatku vysielania II. programu, dnešnej Dvojky. Hlavný výročný večer prinesie o 20.10 špeciálne vydanie relácie Anjeli strážni

Adela je špičková slovenská moderátorka, ktorá má za sebou množstvo vynikajúcich projektov a veľkolepých šou, predviedla sa však aj ako tanečníčka, porotkyňa, či dokonca herečka. Aj napriek tomu, že má milióny priaznivcov a doma 17 ocenení OTO, je nohami stále na zemi a svoju slávu nepretavila - ako sa to občas stáva - do nadutosti či pocitu nadradenosti. „Keď prišla prvá SuperStar, to bolo v intenzite hokejových zápasov, to malo takú popularitu... to je veľká výzva nejako zvládnuť, spracovať a vedieť fungovať ďalej,“ spomína Adela na úspešné euforické roky a pridáva, čo pre ňu znamená relácia Trochu inak s Adelou, ktorá má celkom iný rozmer. Sympatická je však skutočnosť, že Adela sa nikdy nestala vazalom slávy a úspechu a neuverila popularite natoľko, aby si ju podmanila a spravila z nej iného človeka.

Aj vďaka tomuto prístupu k životu, sláve a sebe samej sa dokázala stiahnuť do ústrania a obmedziť svoje pôsobenie na televíznych obrazovkách, vychutnáva si však talkšou Trochu inak s Adelou, ktorá má oveľa komornejší charakter ako veľkolepé šou. „Viem si nájsť priestor aj vo veľkej humbukovej šou, pretože tam je veľa nástrah ako uveriť nejakej ilúzii, ako môže človeku - ako sa pekne vznešene hovorí - ustreliť dekel,“ hovorí Adela a dopĺňa, že sa vníma vo viacerých verziách, v ktorých si vie zachovať autenticitu. Reláciu Trochu inak s Adelou vníma ako priestor na spoznávanie iných životov a príbehov. „Pre mňa to je skôr duchovný návrat k sebe...“ povedala na margo relácie.

Silnú zostavu v relácii doplnia aj ďalší hostia – okrem Adely aj moderátori Ľubomír Bajaník a Gregor Mareš, ale tiež bývalá intendantka Dvojky Marta Gajdošíková a súčasný intendant Branislav Šanta.

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) pri príležitosti osláv 55. výročia Dvojky pripravila mimoriadne vysielanie plné špeciálnych relácií, premiérových dokumentov, návratov osobností a bohatého tematického programu, ktorý vyvrcholí celotýždňovou oslavou od 10. do 16. mája 2025. „Dvojka je neodmysliteľnou súčasťou verejnoprávneho priestoru, ktorý prináša kvalitnú tvorbu, podporuje kultúru a otvára dôležité spoločenské témy. K jej 55. výročiu jej želám veľa tvorivej energie a diváckej priazne. Ďakujem všetkým, ktorí túto televíznu službu formovali a ďalej formujú,“ uviedol Igor Slanina, zástupca generálneho riaditeľa STVR.