POSLEDNÉ CHVÍLE Bartošku (†78): Bojoval s rakovinou aj covidom... Dostával SILNÉ DÁVKY morfia!

Jiří Bartoška na MFF Karlove Vary 2024 (Zdroj: Profimedia)

Jiří Bartoška od roku 2023 bojoval s rakovinou. Tá sa mu vrátila po 9 rokoch a po lymfatických uzlinách mu zasiahla pľúca. Herec statočne bojoval, hoci stratil veľké množstvo váhy. Jeho stav sa však v posledných týždňoch výrazne zhoršil. Fanúšikovia sa začali obávať koncom apríla, keď zmeškal tlačovú konferenciu ku karlovarskému festivalu.

„Pán Bartoška ochorel, zrejme na Levoch chytil covid a lekári mu odporučili, aby sa vyhýbal zvýšenej koncentrácii ľudí. Je doma a naberá sily, aby mohol byť na poslednej tlačovej konferencii pred začiatkom festivalu a samozrejme na festivale,“ povedal Blesku producent Krištof Mucha. Bohužiaľ, festivalu, ktorý začína 4. júla, sa už nezúčastní.

Jiří Bartoška zomrel vo štvrtok obklopený rodinou vo svojom byte v centre Prahy. Tam to miloval a tam chcel zomrieť. „Bolo to jeho prianie,“ prezradil Blesku zdroj z blízkeho okolia herca. „Jeho neprítomnosť na tlačovej konferencii k tohtoročnému filmovému festivalu kvôli covidu bola iba zástierka, to všetci jeho najbližší vedeli. Nebol skrátka schopný niekam sa dostaviť, nie ešte niekde vystúpiť,“ pokračoval zdroj.

„Ani nechcel, aby bola na verejnosti vidieť jeho slabosť. Bol to silný muž a veľmi statočný. Nepripadalo uňho v úvahu, aby ho niekto videl v zúboženom stave,“ dodal denníku. Ten sa tiež dozvedel, že Bartoška v posledných dňoch dostával veľmi silné dávky morfia. Takmer nepretržite sa oňho doma staral nemocničný personál. Bartoška chcel zomrieť doma - v byte, v ktorom dlhé roky žil aj legendárny filmový Kristian - Oldřich Nový (†83).

„Som veľmi hrdý na to, kde žijem. V byte mám veľa spomienok na slávneho Kristiana. Najviac si cením skrine, kde po ňom dokonca zostalo aj zopár klobúkov. Dúfam, že tu raz aj zomriem,“ povedal pred časom sám Bartoška. Len v marci tohto roka bola na dome umiestnená pamätná doska s podobizňou Nového a s textom: „V tomto dome žil do 15. 3. 1983 známy český divadelný a filmový herec Oldřich Nový - Kristian.“ Nikto nepochybuje o tom, že čoskoro vedľa nej pribudne ďalšia, venovaná Bartoškovi.

Jiří Bartoška s manželkou na veľkolepej premiére filmu Vlny na MFF Karlovy Vary (Zdroj: Bonton Film)