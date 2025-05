ZVRAT v živote Mišky z Ruže pre nevestu: Rasťo ju vyhodil kvôli OnlyFans... Vrátila sa k BÝVALÉMU!

(Zdroj: TV Markíza)

Posledná epizóda šou Ruža pre nevestu priniesla nečakané zvraty, emócie aj škandál. Vilu opustili rovno dve ružičky - Berenika a Miška. Druhej z menovaných sa stalo osudným jej pôsobenie na platforme OnlyFans, ktoré Rasťo neprijal pozitívne a zo šou ju vyhodil. No hoci mladá mamička lásku na Srí Lanke nenašla, sama nezostala...

Pred dvomi dňami sme na Topkách informovali o tom, že Miška má už za Rasťa náhradu. Na sociálnej sieti Instagram sa pochválila fotkou dvoch tieňov, ktoré sa držia za ruky a neskôr zverejnila záber z fitness centra po boku statného potetovaného muža. Jeho identitu sa však rozhodla utajiť a tvár prekryla emotikonom medveďa. Pre markiza.sk však odhalila viac - po návrate z reality šou sa vraj vrátila k bývalému priateľovi.

„Áno, vrátila som sa k svojmu bývalému partnerovi, s ktorým som bola na nejaký čas rozídená, nakoľko som išla do Ruže. Avšak, vďaka tejto šou som si uvedomila, čo v živote v skutočnosti chcem. S partnerom máme v pláne rozšíriť si rodinku a chceli by sme spoločné dieťatko. Pozeráme už aj po väčšom bývaní. Je to výborný človek, dokáže sa postarať aj o môjho syna a stojí pri mne aj v najťažších chvíľach,“ vyjadrila sa pre markiza.sk.

(Zdroj: Instagram MD)