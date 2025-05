Škandalózna Miška z Ruže po VYHADZOVE zo šou: Má frajera!

Michaela (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Posledná epizóda šou Ruža pre nevestu priniesla nečakané zvraty, emócie aj škandál. Vilu na Srí Lanke opustili dve súťažiace – Berenika a kontroverzná Miška, ktorej sa pôsobenie na platforme OnlyFans napokon stalo osudným. Po vyradení sa však Michaela nestiahla do úzadia. Šokovala ďalšou novinkou v jej živote. Má frajera!

Posledný odvysielaný diel šou Ruža pre nevestu bol plný emócií a napätia. Vilu na Srí Lanke opustili hneď dve súťažiace, dramatická Miška a Berenika. Odchod Mišky nebol takým, akým by ona sama zrejme čakala. Podľa toho, čo hovorila, môžeme súdiť, že zo šou chcela odchádzať s prsteňom na ruke, no nestalo sa tak. Ženích Rasťo sa rozhodoval, či pošle domov Azru alebo Mišku. Pre hnedovlásku sa stalo osudným to, že sa predáva na platforme pre dospelých.

Pre Rasťa je totiž OnlyFans neakceptovateľná hranica a nedokáže si predstaviť, že by mal po svojom boku partnerku, ktorá zverejňuje a predáva fotografie svojho nahého tela. Aj keď sa na obrazovkách spomínalo, že ide o umenie, medzičasom uniklo jej video a začalo kolovať po internete. Video bolo dosť pikantné. Neskôr zverejnila Michaela na svojom profile na Instagrame aj odkaz všetkým hejterom. „Práve som si uvedomila, že budem musieť rapídne zvýšiť ceny na OnlyFans, lebo nejaký č*rák musel zverejniť video. Zadarmo.“

Michaela otvorene vyjadrila nespokojnosť s tým, že niekto neoprávnene šíril jej materiál bez súhlasu, čím podľa nej negatívne zasiahol do jej zárobku. V závere svojho výstupu sa nevyhla ani sarkastickému priznaniu: „Čo ti mám povedať? Že som si užívala proste na schodisku? A zarobila som na tom strašne veľa peňazí?" No a Michaela po vyhadzove na obrazvkách oznámila svojim fanúšikom ďalšiu prekvapivú novinku. Má frajera. Urobila to celkom rafinovaným spôsobom. Počas prechádzky totiž natočila dva tiene, z ktorých bolo zrejmé, že po jej boku je nový partner, keďže sa držali za ruky. FOTO v galérii.