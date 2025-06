POTUPA pre Sulíka: Jeho syn Fiki na ŽÚRE so SMERákmi! Pozrite, s kým sa zabával...

Fiki Sulík (Zdroj: Ján Zemiar)

Fotografie, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, hovoria za všetko. Fiki Sulík si vyrazil do baru v centre Bratislavy v spoločnosti europoslanca za SMER - SD Erika Kaliňáka a poslanca NR SR Richarda Glücka. A to nie je všetko – v príbehu na Instagrame označil aj neoficiálny účet Roberta Kaliňáka a samotného premiéra Roberta Fica so zarážajúcim komentárom: „CHÝBATE“.





Filip Sulík na žúre so SMERákmi. (Zdroj: Instagram)

Celkom studená sprcha pre jeho otca Richarda Sulíka, ktorý roky bojoval práve proti Smeru a s Robertom Ficom sa ocitol neraz v ostrej politickej prestrelke. Fiki Sulík si však z toho zjavne ťažkú hlavu nerobí. Už pred časom v rozhovore pre Topky.sk priznal:Tento výrok padol ešte koncom roka 2024, no teraz naberá nový význam. Veď čo iné si pomyslieť o tom, že syn liberála, ktorý mal donedávna rešpekt k Ficovi aspoň na diaľku, si s jeho „ľuďmi“ už sadá aj za stôl?Už v septembri 2023 Fiki nahral video, v ktorom Ficovi zložil netradičnú poklonu:Vtedajší premiér na to reagoval s humorom, no i uznaním:podpichol Sulíka staršieho v relácii RTVS.

Vo videách Fiki pravidelne búši do progresívcov, liberálov a celebrít ako Simona First či Joe Trendy. Napriek svojmu „hate speech štýlu“ si však zarobil viac ako jeho otec. Ako zaznelo pri ich spoločnom varení, Richard Sulík mu vyčítal, že len leží v posteli, natočí video a zarába „päťkrát viac“ než on sám. Fiki to zaklincoval, keď ukázal na mobile svoje zárobky.





Škandalózny Sulíkov syn si kopol aj do politikov: Týchto neznáša a FÍHA, koho VYCHVÁLIL do neba! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)