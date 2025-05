Kormúthová na koncerte Netrebko v SND: Kričali na nás HANBA... Cítila som sa ako ZLOČINEC!

(Zdroj: Instagram KK/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Kristína Kormúthová (40) sa k politike verejne nikdy nevyjadruje. Pri svojich vyjadreniach zostáva vždy neutrálna a sledujúcim servíruje len to, čo by nemuselo podnecovať nenávisť. Aktuálne však vyvolala vlnu nevôle svojou účasťou na kontroverznom koncerte Anny Netrebko v SND. Kričali na nás HANBA... Cítila som sa ako zločinec!

Koncert ruskej opernej divy v Slovenskom národnom divadle rozpútalo obrovské vášne. Pred miestom konania sa konal veľký protest s nápismi ako "Rusko je teroristický štát" a protestujúci na divákov smerujúcich do budovy kričali "Hanba". Dôvodom pobúrenia nebol len fakt, že speváčka pochádza z Ruska, ale aj to, že jej divadlo malo zaplatiť viac ako 200-tisíc eur, a to v čase, kedy rezort kultúry SR ruší viaceré múzeá.

Jednou z tých, ktoré si koncert išli vychutnať, bola aj bývalá moderátorka Kristína Kormúthová. No a tú protest pred SND šokoval. „Ja si skutočne nemyslím, že toto patrí k svetovej kultúre. Kričali na nás pred vystúpením Anny Netrebko, že hanba divákom. Bolo mi to veľmi ľúto. Táto nenapodobiteľná operná diva s najunikátnejším sopránovým hlasom sama odsúdila vojnu. Lístky sme si riadne zakúpili za 219 €,“ zverejnila Kormúthová.

(Zdroj: Instagram KK)

Dodala tiež, že s takýmto podnecovaním nenávisti sa naozaj nestotožňuje. „Počas celého vystúpenia som mala zimomriavky. Ako milovníčka hudby som sa vznášala ako na sopránovom obláčiku. Som šťastná, že som si ju mohla vypočuť na vlastné uši,“ dodala k záberom z koncertnej sály, no potom sa ešte raz vrátila k protestom pred SND. Cítila sa vraj ako zločinec, ktorý ide páchať nejaké zlo.

„Ja som si riadne zaplatila za ten lístok a naozaj som si išla užiť niekoho, koho nie vždy máš možnosť úplne vidieť v plnom rozsahu alebo teda v plnej kráse a naozaj to pokazilo dojem. A takto podnecovať tú nenávisť mi príde nesprávne. Nechcem teraz hovoriť o odsudzovaní, takéto silné slová ja nikdy nepoužívam, vôbec nie tam, kde sa mieša politika, je to veľmi tenký ľad. U nás na Slovensku sú na to ľudia veľmi citliví, vlastne tu sú ľudia citliví na úplne kadečo. Tak preto ja viac menej o tej módičke...“ dodala.