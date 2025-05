Extravagantná farmárka Luna chystá SVADBU: Ženícha požiada o ruku priamo PRED KAMERAMI!

Vezmeš si ma?, nevesta Luna (Zdroj: TV JOJ)

Luna má energiu, ktorú sa nedá prehliadnuť. Je presvedčená, že jej láska s Petrom vznikla za výnimočných okolností a celý vzťah sprevádzajú silné signály, ktoré vníma ako potvrdenie zhora. „Celý život som mala katastrofálne vzťahy. Ja som vždy niekde vedela, že je TEN,“ priznala pred kamerami.

S Petrom sú spolu približne rok. On má jedno dieťa, ona dve. Tvrdí, že ich spojenie je výnimočné, hlboké a nepochybne osudové. Prvé stretnutie s ním opísala ako magický moment, ktorý s ňou zatriasol až do hĺbky. „Nemohla som sa mu pozrieť do očí, lebo som mala pocit, že keď sa mu do nich pozriem, tak ma uvidí celú úplne nahú,“ vysvetlila Luna.

Svadbu si predstavuje ako výnimočný obrad v lone prírody, obklopená čistou energiou. Chce byť bosá, pod holým nebom, najlepšie na Martinských holiach, kde má jej kamarát chatu. Drobné prekážky ako sneh ju neodrádzajú. Verí, že všetko dopadne tak, ako má.

Lunu diváci spoznali v markizáckej reality šou Farma. (Zdroj: TV Markíza)

Luna otvorene hovorí o svojej minulosti. Prvú svadbu takmer zažila ako osemnásťročná, no napokon z nej zišlo. Vtedajší vzťah bol podľa nej postavený na tlaku, nie na láske. Teraz cíti, že rozhodnutie vychádza z nej a z jej vnútornej istoty.

V relácii si dokonca spolu s moderátorkou Jasminou Alagič Vrbovskou dopraje aj spoločnú meditáciu, počas ktorej si poďakujú za svadobný deň ešte predtým, ako nastane. Jasmina reaguje s úsmevom: „Tóóó, budeme ďakovať za slnečný svadobný deň, aj keď ešte nebol?“ Luna však s pokojom a istotou odpovedá, že vďačnosť patrí k jej viere v správne načasovanie života.

Finále šou Vezmeš si ma? prinesie nielen romantiku, ale aj silnú osobnosť, ktorá sa nebojí ukázať svoju dušu, vieru a výnimočný prístup k láske. Lunu a jej duchovné puto s Petrom uvidíte už túto sobotu o 20.40 na JOJke.





