TVRDOHLAVÁ Viktória zo šou Vezmeš si ma? v tom má JASNO: Ak povie ženích nie, TAK…!

Vezmeš si ma?, nevesta Viktória (Zdroj: TV JOJ)

LUČENEC - Len 18-ročná Viktória sa rozhodla postaviť pred životné rozhodnutie – svadbu. Jej priateľ Peter má 25 rokov a pracuje v zahraničí. Spoznali sa ešte ako deti na základnej škole, no ich vzťah prešiel aj vážnou krízou a na čas sa rozišli. Dnes sú však opäť spolu. A nielen to – Viky čaká dieťa.

Práve tehotenstvo a túžba po úplnej rodine sú pre ňu hlavnými dôvodmi, prečo chce svadbu. Sama vyrastala bez stabilného zázemia a rozhodla sa, že jej dieťa to zažije inak. Napriek mladému veku je pevne rozhodnutá. Problém je však v tom, že zďaleka nie všetci jej plánom fandia.

Jej kamarátky jej sľúbili, že prídu vybrať šaty a budú jej svedkami – no napokon neprišla ani jedna. Ani Peťovi kamaráti sa nezúčastnili. Jasmína, ktorá pri nej stála celý čas, bola z toho nešťastná a smutne poznamena, že to vyzerá, akoby tú svadbu niekto nechcel.

O nič jednoduchšie to nebolo ani doma. Keď Viky oznámila mame, že sa ide vydávať, nasledoval šok a zmätená otázka: „Kedy, kde, o koľkej?“ Viky odpovedala s úplným pokojom: „To je veľmi dobrá otázka, lebo ja sama ešte neviem.“ Mama sa ju pokúsila presvedčiť, aby ešte zvážila, do čoho ide. „Chceš? Ľúbite sa? Vidíš v tom budúcnosť?“ No miesto očakávanej neistoty prišla sebavedomá odpoveď: „Chcem, a aj on bude musieť chcieť, inak mu unesiem playko. Som sa rozhodla.“





Svadba sa má niesť v duchu Game of Thrones a House of the Dragon. Viky chcela spraviť radosť svojej polovičke, ktorá je fanúšikom fantasy, a tak sa rozhodla pre stredovekú tému, dračie vajcia ako dekorácie a dobové oblečenie pre všetkých hostí. Ani výber šiat nebol jednoduchý – pôvodne chcela čierno-červené, no nakoniec si oblečie červeno-zlaté, zhotovené za jednu jedinú noc. Keďže v Lučenci nezohnali zamatovú látku, pomohol luxusný hotelový záves, ktorý jej darovali.

Žiadosť o ruku sa odohrá na zrúcanine hradu Modrý Kameň – vo veľkom štýle, presne podľa Vikinej predstavy. Bude ale toto stačiť? Príjme Peter túto stredovekú výzvu? To sa dozvieme už túto sobotu 26. apríla o 20.40 na JOJke.





TVRDOHLAVÁ Viktória zo šou Vezmeš si ma? má v tom JASNO: Ak povie ženích nie, TAK…! (Zdroj: TV JOJ)