NOVÝ vzťah bývalej farmárky (44)?! Aha, so zajačikom (27) vo vírivke!

(Zdroj: GettyImages)

Vzťahy, v ktorých je muž mladší ako žena, už dávno nie sú spoločenským tabu, no stále dokážu vyvolať rôzne reakcie. Kým kedysi boli takéto dvojice vnímané s podozrením alebo ako výnimka, dnes sú čoraz bežnejšie – a čoraz viac akceptované. Dôvod? Láska si jednoducho nevyberá podľa dátumu narodenia. Ženy sú dnes sebavedomejšie, úspešné, nezávislé a často presne vedia, čo od života aj partnerstva očakávajú.

Ak stretnú mladšieho muža, ktorý im dokáže držať krok, rozumie im a vzájomne sa podporujú, vekový rozdiel prestáva byť podstatný. Mladší partneri môžu priniesť do vzťahu nový vietor – viac energie, spontánnosti, ale aj iný pohľad na život. Tento "vietor" okúsila aj bývalá farmárka Natália Lenartová, ktorá sa najnovšie pochválila zábermi s novým chlapom. Na snímkach mala k nemu dosť blízko, no to, či ide o vzťah nepotvrdila.

(Zdroj: Instagram NL)

Spomínaný muž je Michal Kováčik alias Mikefitko, osobný tréner, ktorý si už "struhol" aj zápas proti uznávanému bojovníkovi Erikovi Tlkancovi. Na ich legendárny súboj 3vs1 si spomínajú mnohí fanúšici bojového umenia. Natália a Michal trávili niekoľko dní v hoteli vo Vysokých Tatrách, odkiaľ spoločne zdieľali svoje chvíle. Samozrejme, nevynechali ani vírivku, kde sa k "sebe mali". Natália aj v minulosti tvorila pár s mladším mužom. Je tak zrejmé, že má zálusk na zajačikov. FOTO nájdete v galérii.