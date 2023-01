Natália z Farmy zahviezdila pred 10 rokmi aj v inej šou: FOTO Veď to nie je ani ona!

KOŠICE – Na Farme 14 zažiarila medzi súťažiacimi aj temperamentná fitness trénerka Natália Lenártová. Mali ste však pocit, že je vám odniekiaľ povedomá? Zdalo sa vám správne! V minulosti ste ju mohli vidieť v úplne inej markizáckej relácii. Spoznali by ste ju?

Natália Lenártová sa do povedomia širšej verejnosti dostala vďaka pôsobeniu na minuloročnej Farme. Svojou temperamentnou povahou bola medzi súťažiacimi priam neprehliadnuteľná. Miesto na statku si právom vydobyla aj tým, že farmárom s radosťou vyvárala. Pri sporáku jej to mimoriadne išlo, čo následne po vypadnutí aj potvrdila. Vydala svoju prvú kulinársku knihu.

Ale vedeli ste o tom, že Farma nie je jedinou reality šou, v ktorej účinkovala? Natália totiž v roku 2012 prijala pozvanie do kuchárskej šou Bez servítky, ktorá sa v tom čase vysielala ešte na Markíze. Je zrejmé, že varenie bývalej farmárke nie je odjakživa cudzie a už v minulosti sa obracala pred sporákom jedna radosť.

Niet sa čomu čudovať, keďže v tom čase z nej bola ešte vydatá pani a vystupovala aj pod iným priezviskom – Révajová. Hneď v úvode ukázala svojho exmanžela, ktorý jej nakoniec pomáhal aj s nákupom. Už vtedy sa Natália pýšila niekoľkými výhrami vo fitness svete. Jej obývačku zdobili medaily z rôznych celosvetových súťaží.

A do zbierky jej pribudlo aj ďalšie ocenenie! Jej kulinársky talent ohodnotili vtedajší súťažiaci najvyšším počtom bodov, a tak vyhrala finančnú odmenu v hodnote 500 eur. Výhru následne venovala detskej onkológii v Košiciach.

Ale zub času sa podpísal aj na samotnej výherkyni. A vyzerá to tak, že Natália starne do krásy. Kučeravé vlasy vystriedala za rovné, prefarbila ich na žiarivejšiu blond, zvýraznila si obočie a nechala si spraviť pery. Čo hovoríte na jej 10-ročnú premenu? Spoznali by ste ju na záberoch z minulosti?

