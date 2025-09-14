Víťazka Let's Dance sa VYDALA: Áno povedala hokejistovi... Bola z nej KRÁSNA NEVESTA!

BRATISLAVA - Víťazka predposledného ročníka markizáckej šou Let's Dance Eliška Lenčešová (25) má veľký deň. Ako odhalili jej kolegovia z televízneho projektu, dnes povedala áno svojmu snúbencovi Šimonovi (30). Aha, aká z nej bola krásna nevesta!
Informácia o tom, že Eliška a Šimon chystajú svadbu, sa na verejnosť dostala už pred rokom. Vtedy ju do sveta vypustil farár, ktorý ich mal oddávať. „Keď sa svadba zajednáva rok dopredu, aby sme všetci boli zúčastnení. Ďakujem za milé pozvanie a teším sa s vami, milí moji priatelia: Eliška a Šimon,“ napísal na sociálnej sieti farár Ľuboš Hašan.
A ten veľký deň nastal práve tento víkend. Odhalili to Eliškini kolegovia z tanečnej šou - choreograf Miňo Kereš či dramaturgička Šema Satkeová - ktorí sa obradu v kostole zúčastnili. Spoločnou fotkou s mladomanželmi sa však napokon pochválil aj sám oddávajúci farár. „Milí moji Eliška a Šimon. Nech vám Pán požehnáva na spoločnej ceste životom,“ napísal k fokte.
Dvojica v uplynulých mesiacoch prezradila, že pôvodne plánovali iný druh svadby. „Najprv sme chceli ísť do exotiky, ale potom sme si povedali, že chceme byť tu na Slovensku aj s kamarátmi,“ priznala tanečnica pre Šarm. No a na spečatenie svojej lásky si zaľúbenci vybrali predĺžený víkend - svadba sa tak, netradične, konala v nedeľu. Gratulujeme!
