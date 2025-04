Ján Ďurovčík nechápal, o čom Kovalčiková točí: Keď pochopil, vybuchol do smiechu!

Let's Dance, 9.kolo, Ján Ďurovčík, (Zdroj: TV Markíza)

V nedeľu sme videli už 100. epizódu šou Let's Dance. V tanečnej šou tvorcovia pripomenuli vynikajúceho porotcu, režiséra Jozefa Bednárika, ale neopomenuli ani Jána Ďurovčíka, ktorý v porotcovskom kresle nevynechal ani jednu sériu. A na paškál si nezobrali jeho vyjadrenia, ale - ofinu. "Bola tam... od prvopočiatkov ľudstva a šou Let's Dance jemne spočívala na čele.... Prekvapovala nás. Menila miesta, vľavo, vpravo, po uhlopriečke. Niekedy bolo ťažké ju lokalizovať, pretože bola tajomne začesaná vzadu," tajomným hlasom hovorila Janka Kovalčiková.

"Toto som fakt nečakal," smial sa Ďurovčík. "Ako divák ti vždy závidím, že si môžeš siahnuť do vlasov," so závisťou chválil jeho vlasy Leoš Mareš. "Ty si normálne siahneš do vlasov behom priameho prenosu," pokračoval. Ďurovčík oponoval, keď sa vtom ozval Adam Bardy: "Možno my by sme si mohli siahnuť," nebojácne povedal. "No chlapci poslúžte si," smial sa Ďurovčík. "Ešte niekto si chce siahnuť, prosím?" vyzval publikum s možnosťou načrieť do jeho vlasov, do ktorých napokon siahol nespočetne krát počas prenosu sám Ďurovčík. Nuž, ikonická ofina je ikonická ofina!

Ďurovčík ofina (Zdroj: TV Markíza)