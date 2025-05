TANEC im dáva pekne ZABRAŤ! Koľko SCHUDLI finalisti Let’s Dance? To číslo vás prekvapí

Finalisti tanečnej šou - Zuzana Porubjaková, Kristián Baran a Ráchel Šoltésová (Zdroj: TV Markíza)

Herečka Zuzana Porubjaková priznala, že sa jej ručička na váhe posunula smerom nadol.„Ja som dala dole tri kilogramy. Sú za tým intenzívne tréningy každý deň,“ prezradila vyčerpane, no spokojne. Rovnaký úbytok hlási aj jej tanečný partner Jaroslav Ihring – zrejme sa potili rovnako usilovne.





Let's Dance, 8.kolo, Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring (Zdroj: TV Markíza)

Let's Dance, 9.kolo, Kristián Baran a Dominika Rošková, Jakub Jablonský (Zdroj: TV Markíza)

Let's Dance, 9.kolo, Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh (Zdroj: TV Markíza)

Ani Kristián Baran a Dominika Rošková nezostali bez zmien. Aj keď sa váhe vyhýbali oblúkom, oblečenie ich prezradilo.priznala v markizáckom Teleráne Dominika. Kristián šiel ešte ďalej:A keďže sa hovorí, že jedna dierka = kilo, mohol zhodiť až päť kilogramov!dodala s úsmevom jeho tanečná partnerka.Herečka Ráchel Šoltésová ide do finále ľahšia o štyri kilá.povedala otvorene. Jej tanečný partner Titus Ablorh váhu nesledoval, no vizuálne zmeny si všimol okamžite.zasmial sa.Po dlhých desiatich týždňoch potu, svalovky a emócií prichádza rozhodujúci večer. Kto z trojice finalistov si odnesie titul víťaza? Bude to Zuzana, Kristián alebo Ráchel? Jedno je však isté – všetci si už z Let’s Dance odniesli niečo navyše. Alebo skôr... niečo menej!